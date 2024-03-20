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На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

Андрій Ганчук
20 березня 2024, 22:02
Військова підтримка агресора РФ з боку Ірану і КНДР точно не допоможе Москві, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Данілов, Путін
Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію з дискредитації нашого керівництва - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, скріншот YouTube

Росія розгортає кампанію з дискредитації влади України, на країну чекають дуже важкі 3-4 місяці. Київ готовий до будь-яких викликів, а Москві не допоможе підтримка від Ірану і КНДР. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни робитимуть маніпуляційні акценти на, мовляв, нездатності України проводити вибори під час війни.

"Три-чотири місяці в нас будуть дуже важкими, тому що Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію з дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", - пояснив ситуацію чиновник.

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Також він додав, що військова підтримка від КНДР та Ірану Росії не допоможе.

"Що стосується допомоги від диктаторських режимів, то вона їм (росіянам - ред.) точно не допоможе", - підкреслив Олексій Данілов.

План "Майдан-3" проти України

У середині лютого Олексій Данілов говорив, що у Путіна запустили великий план проти України. Кремль намагатиметься дискредитувати військово-політичне керівництво і особисто президента Зеленського.

Хто такий Олексій Данілов

Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Далі розвідка показала план Росії щодо розхитування ситуації в Україні. Зазначалося, що Москва має намір до першої половини червня поширити в українському інфополі наративи поразки, щоб внести розбрат у суспільство.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов говорив, що Росія хоче залучити до "Майдан-3" десятки людей. Прізвища осіб Києву вже відомі.

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РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
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