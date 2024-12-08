Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Валерій Чалий назвав найімовірніші цілі для нанесення удару РФ по Україні.

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У Кремлі готуються до нового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Атаку РФ можна очікувати в проміжку між 10 і 19 грудня

РФ може вдарити Орешником по Києву або по Західній Україні

Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробує атакувати Київ, заявив експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чалий.

Він попереджає, що ворожу атаку можна очікувати в проміжку між 10 і 19 грудня. Про це експерт розповів в ефірі телеканалу NTA.

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При цьому співрозмовник говорить про те, що 23 листопада росіяни вже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає Орешником, для удару по українській столиці, але запуск був невдалим.

Водночас він зазначив, що ймовірнішими цілями для нанесення удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

/ Инфографика: Главред

"Тепер [метою для удару] знову може бути Київ, але скоріше - місцевість між Львовом та Ужгородом, Карпати", - припустив Чалий.

Чалий також не виключає, що "не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду".

"Це не нагнітання будь-якої ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, насамперед Європі, свої позиції", - додав він.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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