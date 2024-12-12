Російський 'Орешник' дістане до будь-якої точки України: експерт оцінив загрозу удару

Ракета "Орешник" може долати відстань до 5000 км, що дозволяє атакувати будь-яке місто в Україні, зокрема Київ, розповів Владислав Селезньов.

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Колишній речник Генштабу оцінив загрозу удару "Орешником" по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Ракета "Орешник" може долати відстань до 5000 км, що дозволяє атакувати будь-яке місто

Росія може мати до 10 балістичних ракет "Орешник"

Точно невідомо, скільки ракет і коли буде використано

Росія може мати до 10 балістичних ракет середньої дальності "Орешник", причому це лише дослідницькі зразки. Скільки ворог насправді їх використає — невідомо. Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі ТСН.ua.

"Заступник Буданова Вадим Скібіцький розповідав, що окупанти можуть мати до 10 таких виробів. Йдеться про дослідницькі зразки. Скільки вони можуть запустити, одну, дві, а, можливо, жодної – стосовно цього є різна інформація моніторингових ресурсів. Коли воно станеться — сказати складно. Треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але при цьому жити буденним життям", - розповів ексречник Генштабу. відео дня

За його словами, ракета "Орешнік" може долати відстань до 5000 км. Тому росіяни мають змогу атакувати нею будь-яке місто в Україні, зокрема й Київ.

"На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла і летить до цілі, її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але наскільки відомо з відкритих джерел, українські дипломати починають порушувати це питання", - зазначив Селезньов.

Водночас експерт додав, що комплекси Patriot, NASAMS та SAMP/T здатні знищувати такі ракети на фінальній ділянці їхнього підльоту. Щодо БПЛА "Шахед", Селезньов припустив, що окупанти можуть накопичувати їх для майбутніх атак.

"Накопичують для того, щоб вдарити у той момент, коли ми будемо найбільш вразливими. Здається, за прогнозом мінусова температура очікується проти ночі суботи. Десь до мінус 7 в Києві", - спрогнозував він.

Перед запуском нової балістичної ракети можуть з'явитися певні передвісники загрози. Якщо мова йде про Київ, то можливе попередження з боку іноземних посольств та дипломатичних установ щодо підвищеної небезпеки, в тому числі з рекомендацією звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Загроза удару "Орешником" по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Україні найближчими днями, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного чиновника. США не вважають, що використання цих ракет змінить хід бойових дій.

Про удар "Орешником" по Україні найближчими днями також попередила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, це чергова спроба Росії спричинити шкоду і жертви в Україні.

Крім цього, експерт Валерій Чалий заявив, що Росія може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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