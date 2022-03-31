Ворог готує новий удар: Зеленський пояснив план РФ з "відведенням" військ від Києва

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з відведенням російських військ від Києва та Чернігова спостерігається їх накопичення на Донбасі.

"Ми також бачимо, що в цей час спостерігається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося. Ми нікому не віримо. Ні в єдине "красиве" слово, в словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну людину", - заявив Зеленський в відеозверненні у середу ввечері.

За його словами,"відведення військ окупантів від районів Києва та Чернігова і зниження їх активності на даних напрямках є наслідок вигнання Збройними силами України".

"Є слова про нібито "відведення" російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не "відведення", а наслідок вигнання. Наслідок роботи наших захисників", - сказав він.

Глава держави також заявив, що в ситуації, в якій в даний час перебуває Україна, не повинно бути "дискусій", до яких українське суспільство і політикум звикли в мирний час.

"Якщо хтось робить вигляд, що може повчати наші ЗСУ як воювати, як протистояти ворогу, то краще відправитися на поле бою безпосередньо", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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