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Росія планувала захоплення всієї території України: знайдено важливі документи

11 травня 2022, 22:03

Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових окупантів.

війна, війна в Україні, Чернігів
Війна в Україні / Главред

У Сумській області у звільненій від окупантів Тростянці слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових.

Як повідомляють в ДБР, вся отримана інформація надійде, в тому числі, в міжнародні інстанції і жоден із злочинців не уникне справедливого покарання.

Слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста. Встановлено місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучено документи та особисті речі російських військових. Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста з РФ, слідчі ДБР виявили умисно пошкоджені 322 житлових будинки та цивільні об'єкти Тростянці.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових країн, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити всю територію України. Вся ця інформація буде вивчена і залучена в матеріали справи", - зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

В ході слідчих дій встановлено місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано не менше 34 фактів незаконного позбавлення волі та тортур людей. На місці злочинів виявлені кийки, наручники, металеві кліщі та одяг постраждалих зі слідами крові. Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведена ексгумація тіл 23 загиблих, у тому числі двоє дітей.

Працівники ДБР знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю та боєприпаси.

Крім того, слідчі вважають за доцільне об'єднати в окрему справу і ряд проваджень з мародерства.

"Робота триває. Для забезпечення належної ефективності ми залучили кращих слідчих з центрального апарату та працівників територіального управління Полтави та Краматорська", - додав Олексій Сухачов.

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