Орки обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами

Сумська область потрапила під обстріл орків / фото Facebook

Увечері у вівторок, 3 травня, Сумську області двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети, повідомляє ДПСУ.

Після 18:00 на околиці одного з сіл Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з території Росії ракетними системами залпового вогню.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ щодо визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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