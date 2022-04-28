Орки випустили по Сумській області більш ніж півсотні снарядів за пів години

Ворог обстріляв Сумську область / Фото t.me/kozytskyy_maksym_official

Російські окупанти лише за пів години запустили в бік Сумської області понад півсотні снарядів. Втрати серед місцевих наразі уточнюються, розповів у Telegram-каналі голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ворог відкрив вогонь по території Есманської громади.

"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів по нашій території за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав Живицький.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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