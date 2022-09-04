Росія перекинула в Крим ешелон "Градів" і БТР

Повідомляється, що в пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати.
Російська Федерація перекинула в окупований Крим ешелон військової техніки. Про це повідомляє Telegram Стратегічних комунікацій ВСУ.
Зокрема, в мережі з'явилося відео, як Росія перекидає ешелон військової техніки через Керченський міст.
"На острів везуть БТРи," Гради", вантажівки. У пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 1 вересня, у захопленому РФ Севастополі прогриміли нові вибухи. Про це розповіли місцеві жителі. Крім того, також публікуються відео, на яких російські військові літаки і вертольоти літають над Кримом на дуже низькій висоті.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти у Криму ховають свою зброю і боєприпаси на складах з вугіллям і свинофермах. Так вони почали робити після потужних "прильотів" по Криму, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
Читайте також:
- Коли Україна звільнить Крим і що буде на фронті взимку-прогноз генерала Романенка
- Котел для РФ: генерал США спрогнозував звільнення Криму і перемогу України у війні
- Україна до кінця 2022 року може вийти на кордони 23 лютого, а в 2023-му повернути Крим-Ходжес