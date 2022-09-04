Росія перекинула в Крим ешелон "Градів" і БТР

Війська РФ / Reuters, Вікіпедія

Російська Федерація перекинула в окупований Крим ешелон військової техніки. Про це повідомляє Telegram Стратегічних комунікацій ВСУ.

Зокрема, в мережі з'явилося відео, як Росія перекидає ешелон військової техніки через Керченський міст.

"На острів везуть БТРи," Гради", вантажівки. У пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 1 вересня, у захопленому РФ Севастополі прогриміли нові вибухи. Про це розповіли місцеві жителі. Крім того, також публікуються відео, на яких російські військові літаки і вертольоти літають над Кримом на дуже низькій висоті.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у Криму ховають свою зброю і боєприпаси на складах з вугіллям і свинофермах. Так вони почали робити після потужних "прильотів" по Криму, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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