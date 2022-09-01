Нова "бавовна": У Севастополі прогриміли вибухи, РФ підняла в небо авіацію

Над Севастополем окупанти підняли в повітря авіацію / скріншот

У захопленому РФ Севастополі у ніч на четвер, 1 вересня, прогриміли нові вибухи. Про це розповіли місцеві жителі.

Як пишуть у місцевих пабліках очевидці, в Балаклаві близько четвертої ранку було чути шум пролітаючих ракет, а потім в районі мису Фіолент – вибух.

"Весь будинок затремтів. Після цього в небо піднялися літаки", - розповідають місцеві жителі.

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"Вранці прокинувся води попити, вікно відкрите було, почув свист, потім дуже гучний хлопок і відразу злетіли літаки. На ранок набрав знайомого військового, каже, попередньо, вибухнуло кілька літаків і є постраждалі", - зазначив інший очевидець.

Крім того, також публікуються відео, на яких російські військові літаки і вертольоти літають над Кримом на дуже низькій висоті.

В околицях Бакальської коси в Роздольненському районі на північному заході півострова очевидці зняли проліт над шосе чотирьох літаків.

Також з'явилося відео прольоту вертольота над пляжем в околицях Севастополя.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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