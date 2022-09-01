УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нова "бавовна": У Севастополі прогриміли вибухи, РФ підняла в небо авіацію

1 вересня 2022, 13:48

У Балаклаві близько четвертої ранку було чути шум пролітаючих ракет, розповіли місцеві жителі.

Севастополь
Над Севастополем окупанти підняли в повітря авіацію / скріншот

У захопленому РФ Севастополі у ніч на четвер, 1 вересня, прогриміли нові вибухи. Про це розповіли місцеві жителі.

Як пишуть у місцевих пабліках очевидці, в Балаклаві близько четвертої ранку було чути шум пролітаючих ракет, а потім в районі мису Фіолент – вибух.

"Весь будинок затремтів. Після цього в небо піднялися літаки", - розповідають місцеві жителі.

Видео дня

"Вранці прокинувся води попити, вікно відкрите було, почув свист, потім дуже гучний хлопок і відразу злетіли літаки. На ранок набрав знайомого військового, каже, попередньо, вибухнуло кілька літаків і є постраждалі", - зазначив інший очевидець.

Крім того, також публікуються відео, на яких російські військові літаки і вертольоти літають над Кримом на дуже низькій висоті.

В околицях Бакальської коси в Роздольненському районі на північному заході півострова очевидці зняли проліт над шосе чотирьох літаків.

Також з'явилося відео прольоту вертольота над пляжем в околицях Севастополя.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще:

Севастополь новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:32

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

14:23

Контрнаступ ЗСУ на півдні: українська армія зачищає передмістя ХерсонаВідео

14:09

"Доведеться діставати ковдри": синоптик попередила про дуже холодні ночі в УкраїніВідео

13:58

Ердоган хоче найближчим часом влаштувати зустріч Зеленського і Путіна в ТуреччиніВідео

13:48

Нова "бавовна": У Севастополі прогриміли вибухи, РФ підняла в небо авіаціюВідео

Реклама
13:47

ДіКапріо проміняв свою колишню дівчину на красуню з України: що про неї відомо

13:25

Перед контрнаступом ЗСУ США провели з Україною "військові ігри" – CNNВідео

13:08

Була база, а стала братська могила: ЗСУ "демілітаризували" 58 окупантів на ХерсонщиніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

12:58

Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смертіВідео

12:44

"Ми нікого не тримаємо": Данілов розповів, що чекає жителів ОРДЛО після звільнення

12:41

"Доказ ваги гарантій РФ": в ОП відповіли на обстріл окупантами маршруту місії МАГАТЕВідео

12:37

У Росії в дитсадку дітям видали грамоти з гербом України

12:18

Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

12:09

6 корисних звичок дитини, які допоможуть виховати успішного дорослого

12:06

Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФВідео

12:03

Сильно опухлий Кіркоров повіз дітей в перший клас. Діти вчаться в 4-му і 5-му

11:59

"Самогубство"? У Москві за дивних обставин загинув голова ради директорів ЛукойлуВідео

11:46

Люди роками використовують Зірочку неправильно: куди не можна наносити мазь

11:33

Контрнаступ ЗСУ може затягнутися на місяці: у США назвали причинуВідео

Реклама
11:09

Седокова виклала свої "м'ячі": репер-любитель ракет Джиган оцінив

10:55

В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматологаВідео

10:52

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

10:45

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

10:24

В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

10:03

Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в ЕнергодаріВідео

09:59

"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

Реклама
06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти