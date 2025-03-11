У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух - є постраждалі.

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В Івано-Франківську стався вибух / firtka.if.ua

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Вибухи сталися неподалік від залізничного вокзалу в Івано-Франківську

Постраждали три людини в результаті вибухів

Вибух прогримів в Івано-Франківську у вівторок, 11 березня. У результаті є постраждалі.

Як передає Суспільне, вибух стався неподалік від місцевого залізничного вокзалу.

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У повідомленні підкреслюється, що на місці події вже працюють правоохоронці та рятувальники.

"В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Як уточнила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук, в Івано-Франківську пролунали вибухи.

"На місці події працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів сталося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідують пожежники", - повідомила вона.

Як пишуть місцеві видання, стався вибух біля вокзалу в Івано-Франківську, унаслідок чого є загиблий і постраждалі.

"За попередньою інформацією, вибухнула граната в одній із квартир. Є загиблий і поранений. На місці події працюють рятувальники", - уточнюється в повідомленні.

Своєю чергою, у Нацполіції уточнили, що внаслідок вибуху в Івано-Франківську травмовано троє людей.

Як повідомили в поліції області, близько 18:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо травмовано. На місце було направлено слідчо-оперативну групу.

/ Скриншот

Відомо, що сталося два вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали три людини. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини НП.

За даними міського голови Руслана Марцинківа, в районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа.

"На місці події працюють відповідні служби.Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", - пише він.

Подробиці вибухів у Івано-Франківську

Одна людина загинула, три отримали поранення внаслідок вибухів в місті Івано-Франківськ біля вокзалу у вівторок ввечері, повідомив тво начальника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук.

"Сьогодні в 18:30 на службу порятунку надійшло повідомлення, щодо вибуху, який стався по вул.Привокзальна, 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальні підрозділи провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух невстановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. В цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній, 49", - повідомив Кушнірук в ефірі телемарафону.

За його словами, по прибуттю рятувальників на другу локацію було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового будинку. Вибухнув невстановлений предмет з подальшим горінням, проща пожежі сягнула 400 кв м. "На місці вибуху врятовано 4 особи з заблокованих квартир 8 та 9 поверху", - повідомив керівник облуправління ДСНС.

За його словами, "поранених, травмованих відправляють до міської лікарні".

Кушнірук повідомив, що внаслідок вибухів у будівлях пошкоджені вікна, а у 9-поверховому будинку є руйнування перегородок і стін на 9-му поверсі.

Що відомо про жертву та поранених

Речник обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги Андрій Джигіта підтвердив Суспільному, що внаслідок вибухів в Івано-Франківську одна людина загинула, троє травмувалися, інформує Суспільне.

Внаслідок вибуху в Івано-Франківську загинув неповнолітній, додали у Нацполіції.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.

Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.

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