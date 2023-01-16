"В України завдання протилежне": в ГУР назвали головну мету Путіна у війні на 2023 рік

Путін уже зрозумів, що його план швидкого захоплення України неможливо втілити у життя, зазначають в українській розвідці.

В ГУР назвали головну мету Путіна у війні на 2023 рік/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не планував вести війну проти України дуже довго, але тепер зрозумів, що його план швидкого захоплення нашої держави нездійсненний.

Тому диктатор РФ зараз розглядає варіант ведення тривалих бойових дій на виснаження, і для цього він мобілізує усі резерви і ресурси. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що в минулі місяці РФ намагалася перейти на воєнні рейки, а також змусити росіян звикнути до думки, що війна "може затягнутися надовго".

"Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання зовсім протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", – зазначає Юсов.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк вказав єдиний варіант закінчення війни РФ проти України. Уже немає варіантів домовитися з країною-агресоркою Росією, тому єдиним варіантом завершення війни є перемога України, наголосив він.

Нагадаємо, ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман зазначає, що російський диктатор Володимир Путін до повномасштабної війни проти України контролював РФ приблизно на 80%, а зараз він контролює країну-агресорку лише на близько 20%.

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