Втеча окупантів з Харківщини: росіяни "в шоку", пропагандисти істерять - Фейгін

Марк Фейгін оцінив втечу окупантів з Харківщини / Колаж УНІАН , npr.org

"Перегрупування" підрозділів РФ в Харківської області була звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій, заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Деокупація практично всієї Харківської області вплинула на громадську думку в РФ. Про це він заявив в ході інтерв'ю Главреду, відповідаючи на одне з запитань читачів.

"Громадськість в шоку і що стосується Путіна, то він на питання журналістів в Самарканді про те, чи знає він про деокупацію Харківської області, стан фронту, відповів: "Подивимося". Що він там подивиться - я не знаю", - говорить співрозмовник.

Разом з тим він звернув увагу на істерику російських пропагандистів, які нервово відреагували на втечу окупантів з Харківщини, що може негативно позначитися на перспективах мобілізації в РФ.

"Все це - середовище, контрольоване з Луб'янки, десь кероване, десь ні, але настрої у військах відповідні. Тому що [у російських військових] виникає питання - що ми тут обороняємо, якщо перспективи найсумніші. Під Харковом так само міркували - вони думали, що місто захоплять, але в результаті втратили Балаклію, Ізюм і зараз незрозуміло що відбувається з Кремінною і Лиманом. Тобто це справляє саме негативне враження на солдатів і особливо перспективу добровільно-примусової мобілізації", - додав Фейгін.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Армія України звільнила Ізюм і може завдавати ударів на Донецькому напрямку.

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