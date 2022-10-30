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Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети вже у листопаді - Буданов

30 жовтня 2022, 00:05

Це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети вже у листопаді - Буданов
Іранські ракети є більш точними / Фото УП

Російські окупаційні війська вже у листопаді можуть застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Drive.

"Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця ми побачимо, що вони будуть використані тут (в Україні, - Главред), - сказав Буданов у відповідь на запитання про терміни іранських поставок Росії.

За його словами, це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

"Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях", - пояснив голова української розвідки.

Буданов додав, що в цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своїх сил протиповітряної оборони та на допомогу міжнародних партнерів, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.

Що відомо про іранські ракети Fateh-110 та Zolfaghar

Fateh-110 – іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля-земля". Четверте покоління цих ракет має дальність до 400 км і покращені системи наведення.

Zolfaghar – іранська дорожньо-мобільна одноступінчаста твердопаливна балістична ракета малої дальності. Zolfaghar є подальшим розвитком Fateh-110. Ракета може вражати цілі дальністю до 700 км.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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війна в Україні Іран війна Росії та України
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