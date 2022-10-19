Росія може відкрити другий фронт: Жданов назвав регіони

Олег Жданов / ua.depositphotos.com, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти можуть спробувати створити ще один фронт.

Як заявив Жданов в ефірі Найкраще Радіо Ізраїль, російські окупанти можуть відкрити другий фронт на лінії державного кордону України та Білорусі.

Він упевнений, що просуватися вперед армія РФ не зможе.

"Росія зараз намагається розпихати першу хвилю мобілізованих по військових частинах. Але якщо вони зможуть зібрати угруповання, рівень їх навчання буде дуже низьким. У той час як українські військові вже мають практичний досвід. Поки "мобіки" несуть втрати до 50% в першому ж бойовому зіткненні", - підкреслив Олег Жданов.

Загроза нападу з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Нещодавно моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що в білоруське місто Єльськ, яке знаходиться всього в 17 км від кордону з Україною, прибула додаткова колона військової техніки нібито для навчань.

Крім того, в небі над білоруським Мінськом зафіксували три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Це не стандартні МіГ-31, а спеціальна модифікація МІГ-31к. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км. є підстави вважати, що винищувачі МіГ-31К найближчим часом можуть почати обстріл України з території Білорусі за допомогою "кинджалів".

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