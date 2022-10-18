Жданов заявив, що ЗСУ матимуть важливу перевагу на передовій

Жданов оцінив готовність українських військових до зимового періоду / колаж фото УНІАН і російське Міноборони

Українські захисники набагато краще підготовлені до зимового періоду, аніж російські окупанти, які не мають ані їжі, ані теплого одягу. Це пов’язано з тим, що Україні допомагає багато міжнародних партнерів, а від країни-агресорки Росії майже всі відвернулися. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

Як зазначив експерт, на передовій перевагу матиме той, хто найкраще екіпірує свого солдата. Адже якщо військовий буде зігрітий і нагодований, то він воюватиме навіть у лютий мороз.

"А якщо він буде холодним і голодним, то з нього воїн буде ніякий. У цьому ми сподіваємося, що матимемо перевагу. Ми своїх солдатів підготуємо до зими набагато краще, ніж російська армія", - сказав Жданов.

За його словами, на останньому саміті "Рамштайн" особлива увага приділялася саме екіпіруванню українських захисників. Попереду всіх була Канада, яка пообіцяла надати Україні 500 тисяч комплектів зимового обмундирування.

"Сподіватимемося, що наші бійці будуть одягнені та взуті", - резюмував Жданов.

Раніше Главред повідомляв, що війна Росії проти України з наближенням зими розростається і балансує шляхом до нової непередбачуваної фази. Успіхи ЗСУ стають все більш значними, а вибух на Кримському мосту став психологічним ударом по Росії. Наступні тижні будуть мати вирішальне значення, росіяни спробують уникнути колапсу на своїй лінії фронту.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія планує взимку завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Данілов зазначає, що відповідний період потрібно просто пережити.

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