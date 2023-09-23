Росія може готувати провокації біля кордонів Харківщини та Сумщини - ЗСУ

Агресор Росія відправила у район Грайворона Бєлгородської області навчальну роту спеціального призначення розвідки. Там вони збираються проводити навчання в локаціях, що межують з Харківською та Сумською областями України. Про це розповіли в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Як повідомили в Центрі, до району Грайворона Білогородської області вже прибула 2-я окрема бригада спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ. Завдання окупантів - провести навчання особового складу в районах, які межують з Харківською та Сумською областями України.
У ЦНС акцентували увагу на тому, що окупанти фактично нправили диверсантів і закликали повідомляти про їхнє пересування.
"Росіяни направили диверсантів, які навчатимуться у прикордонних областях України. Втім, завдяки небайдужим місцевим, їхнє пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - підкреслили в Центрі національного спротиву.
Контрнаступ ЗСУ
Війська РФ на півдні готуються до "оборони" Токмака і спробують зупинити прорив ЗСУ в напрямку Мелітополя, розповіли в розвідці Естонії. За даними естонців, окупанти стягують до Токмака свої "елітні" підрозділи.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ вдасться дійти до Токмака. Згідно з його прогнозом, у армії України дуже хороші шанси прорвати" сухопутний коридор " до Криму.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ прорвали лінію "оборони" військ РФ у Вербовому Запорізької області. На думку Тарнавського, найбільший прорив сил оборони України ще попереду.
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