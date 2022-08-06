Росія хоче оточити Миколаїв: окупанти стягнули 25 тисяч військових на південь України - The Times

ППО з-300 війська РФ / Колаж Reuters, Вікіпедія

Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових на південь України з метою оточити Миколаїв.

За інформацією The Times, за останні тижні в регіон були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу і Криму чисельністю по 500-800 осіб.

Це відповідь Росії на заяви про контрнаступ і успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва, пише видання.

Разом з тим відзначається, що взяття Миколаєва необхідне для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності отриманих Україною систем HIMARS.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ зібрала в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв.

Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

Зазначимо, що Сили оборони України проводять військову операцію в Херсонській області. Ударами артилерії ЗСУ був пошкоджено Антонівський міст в окупованому Херсоні. Тепер він не придатний до експлуатації, а росіяни не зможуть перевозити по ньому свої сили і засоби.

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