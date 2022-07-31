Війська РФ не наступатимуть на Одесу, але можуть спробувати дійти до Миколаєва – Жданов

Якщо Росія зважилася на новий наступ, незабаром він може відбутися - Жданов / Колаж Reuters, Telegram-канал Сенкевича

Війська Росії наразі не зможуть наступати на Одесу і не здатні вирішити завдання з висадки десанту. Удари ЗСУ по нафтогазових платформах окупантів, на яких знаходилися радіолокаційні станції, призвели до того, що росіяни не бачать загальної ситуації в Чорноморській акваторії. Якщо окупанти наступатимуть, вони дійдуть максимум до Миколаїва, і ситуація вирішиться на полі бою. Якщо загарбники все ж зважилися на новий наступ, затягувати реалізацію своїх планів вони не будуть. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі у неділю, 31 липня, він розповів про те, що російська армія не зможе висадити десант, тому ворог поки що не розглядає варіантів щодо наступу на Одесу. Загарбники побоюються ударів ЗСУ ракетами Harpoon по кораблях і не можуть проводити розвідку в Чорноморській акваторії через розтрощення українцями їх розвідувальних станцій.

читайте такожВійська РФ зібралися утримати Херсон, але ЗСУ за допомогою HIMARS мають намір влаштувати перелом - CNN"По-перше десантних засобів (у росіян) стало на 30% менше. Не всі пошкоджені десантні кораблі вийшли з ремонту. По-друге, там "Гарпун" чергує. Російські кораблі бояться заходу до акваторії Чорного моря на його дальність ураження. Україна залишила ворога без засобів розвідки, бо перебила всі їхні нафтогазові платформи, де були радіолокаційні станції, за допомогою яких вони вели розвідку. Наразі Росія не бачить загальної ситуації в акваторії моря", - пояснив Жданов.

Також він вважає, що якщо ЗС РФ зважаться наступати, їх угруповання, ймовірно, зможе дійти максимум до Миколаєва.

"Сухопутне угруповання, яке навіть налічуватиме 20-25 тисяч, у кращому випадку постарається дійти до Миколаєва, а рухатися далі на Вознесенск та форсувати Південний Буг - немає сенсу", - вважає експерт

На його думку, чи вдасться окупантам досягти своїх цілей у напрямі Миколаєва, покаже бій.

"Чекати нам зовсім недовго до початку наступальної операції, якщо вони її здійснять", - підкреслив Олег Жданов.

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Бої ЗСУ з військами РФ у Херсонській області

ЗСУ 26 липня завдали удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Естакаду пошкоджено, вона більше не придатна до експлуатації.

30 липня У Оперативному командуванні Південь повідомили, що сили оборони України завдали шкоди ще й Антонівському залізничному мосту. Його пошкоджено, тепер пересуватися естакадою через Дніпро не можна.

У розвідці Великобританії раніше повідомили, що контрнаступ армії України на Херсонському напрямку в самому розпалі. Працює артилерія ЗСУ, наносяться удари по стратегічно важливих для ворога військових об'єктах. На думку фахівців, Херсон вже майже ізольовано від інших окупованих територій.

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