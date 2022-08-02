Допомагають і без грошей: Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів"

Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів" / Колаж Віталій Кім, Міноборони РФ

Жителі Миколаєва з великим ентузіазмом відреагували на громадянську акцію "Здай колаборанта за 100 доларів", яку оголосила Миколаївська обласна військова адміністрація за участю силовиків. Про це розповів керівник Віталій Кім заявив в інтерв'ю "Медіацентру".

Чиновник говорить, що таким чином николаевцы абсолютно безкоштовно, без найменших корисливих мотивів допомагають шкідникам і зрадникам постати перед силовими органами

"Сьогодні був затриманий один підозрюваний, ще два ‒ під слідством. Це крім того, що працюють і правоохоронці", - вказав він.

Кім додав, що Миколаївщина і Миколаїв продовжують жити звичним життям ‒ незважаючи на регулярні обстріли окупантів.

Нагадаємо, раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу розповів, що українські військові знищили частину російських установок ППО "з-300", якими окупанти бомбили Миколаїв через дефіцит інших ракет.

"Обстрілюють нас щодня вже п'ятий тиждень. Була знищена батарея або дивізіон С-300. І ми знаємо, де ще розташовані ці підвезли С-300 і зараз обстрілюють Миколаїв. Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються", - сказав він.

До того Кім говорив, що Збройні Сили України проводять підготовку до контрнаступу в Миколаївській області. Наносяться удари по окупаційних підрозділах військ Росії, про що свідчить ситуація з Антонівським мостом у Херсоні.

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