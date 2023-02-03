Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про початок найважливішого періоду для України

Українські військові вже почали готуватися до сценарію, коли росіяни почнуть посилювати наступ на Сході, сказав президент.

Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне до реваншу на тих напрямках фронту, де у неї не вийшло захопити українську територію.

На прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС президент заявив, що українські військові вже почали готуватися до сценарію, коли росіяни почнуть посилювати наступ на сході.

"Ми вважаємо, військові, розвідка вважають, що посилюватися тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході. Хоче забрати схід. Наше завдання - не дати це зробити. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", - сказав Зеленський.

Він також упевнений, що в України є шанси не допустити реваншу Росії.

"Також вони будуть хотіти повернутися і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка була восени, в напрямку Лиману і т.д. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї і мотивації. Мотивацію дають не тільки партнери, а й дух всередині нашої держави", - підкреслив він.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства допустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та Півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

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