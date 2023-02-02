"Була особливо значуща розмова": Зеленський провів термінову Ставку у вузькому колі - подробиці

Зеленський заявив, що Росія намагається наступати, бо ще має ресурс, але стратегічний її програш вже очевидний.

Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Вона відбулася в подвійному форматі. Між президентом і членами Ставки була "особливо значуща розмова". Про це Зеленський розповів у своєму традиційному відеозверненні.

На Ставці обговорили наступ, до якого готується РФ.

"Спочатку - традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Спроби Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки", – сказав Зеленський.

Другу частину Ставки провели у вузькому форматі. Зеленський акцентував на тому, що Україна не буде мовчки стояти осторонь, поки РФ намагатиметься наступати, військові даватимуть відсіч.

Він також зазначив, що на даному етапі ворог перебуває на тій стадії, коли його стратегічний програш вже зрозумілий, але окупанти намагаються наступати, адже мають ще ресурс.

"Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни і намагаються поставити на службу агресії потенціал всіх територій, які вони поки контролюють ... Ворог повинен вийти з цієї своєї стадії значно більш ослабленим, ніж вони пророкують для себе в гірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - додав Зеленський.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

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