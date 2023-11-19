РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали ймовірні терміни ворожих атак

Україна має засоби протидіяти ворожим безпілотникам, наголосив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про використання дронів / armyinform.com.ua, Telegram

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, яка ситуація з використанням дронів в ході бойових дій в Україні.

За його словами, Україна знаходиться в кращій позиції з питання дронів порівняно з РФ, адже ЗСУ користуються допомогою Заходу. Таку заяву український офіцер зробив в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим представник ЗС попередив про те, що взимку РФ може робити акцент на дронових атаках, проте в України є засоби протидіяти ворожим безпілотникам.

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"Дронів багато не буває, потрібно нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть в кращій позиції, ніж та ж Росія, тому що маємо доступ до західних технологій", – заявив Ігнат.

За його словами, саме підтримка західних партнерів дозволяє Збройним силам України збільшувати виробництво ударних дронів.

"Саме кількість ударних безпілотників дозволить нам турбувати Росію на її території, як вони тероризують нас", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Разом з тим він попередив про те, що Росія в майбутніх атаках може робити акцент на дронах, оскільки ворог не має достатньої кількості ракет, як минулого року.

Ігнат також додав, що Сили оборони України посилюються системами ППО, які можуть знищувати Російські дрони. Зокрема, йдеться про зенітні системи Gepard та мобільні вогневі групи.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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