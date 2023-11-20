Подоляк розповів, на скільки реально 'заморозити' війну з Росією: які можуть бути наслідки

Нинішній етап війни в Україні "вимагає найсильнішої та найважчої концентрації", наголосив Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/podolyak-rozpoviv-na-skilki-realno-zamoroziti-viynu-z-rosiyeyu-yaki-mozhut-buti-naslidki-10518382.html Посилання скопійоване

Подоляк розповів про заморозку війни в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "замороження" війни, яку РФ розв’язала проти України, буде на руку окупантам.

Подоляк для видання The Guardian розповів, що нинішній етап війни "вимагає найсильнішої та найважчої концентрації". Це потрібно для продовження ведення оборонних та контрнаступальних дій ЗСУ.

На думку Подоляка, "заморожування" війни зіграє на руку Росії та дозволить наростити більше сил дня нового масштабного наступу на Україну.

відео дня

"Давайте прояснимо: можливості для реальних переговорів немає. Це буде лише оперативна пауза. Росія скористається цим, щоб суттєво покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну з ще більш трагічними наслідками для України", - пояснює він.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про "замороження" війни. За словами Зеленського, якщо цю війну не закінчити зараз і піти на замороження конфлікту, воювати доведеться дітям або онукам.

Експерт розповів, чи можлива заморозка війни в Україні та за яких умов. Іван Киричевський розповів сценарій можливий, якщо Захід не може постачати зброю в тій кількості, яку нам потрібно.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.