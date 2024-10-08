РФ вдарила по Одещині 'Іскандерами' та дронами: ППО знищила 18 'Шахедів'

На Одещині сили Протиповітряної оборони знищили більшість "шахедів".

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РФ атакувала Одеську область дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

У пресслужбі Повітряних Сил ЗС України повідомили, що у ніч на 8 жовтня ворог завдав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму. Також відомо про пуск 19-ти ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. 18 дронів збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО / фото: t.me/kpszsu

В Одеській ОВА заявили, що російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що сили Протиповітряної оборони знищили більшість "шахедів". На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

"У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації", - зазначив Кіпер.

Атака РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, що 5 жовтня РФ атакувала Одесу "Шахедами". Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті прогриміли вибухи. Незабаром він повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії. Також існувала загроза ударів для Ізмаїльського та Роздільнянського районів.

РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет. Унаслідок протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed. Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У Києві пролунали вибухи, а уламки ракети впали у трьох районах столиці. У Повітряних силах України попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К. В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету.

Що відомо про дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

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