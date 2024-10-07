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"Будь-якої миті": Жданов попередив про масований обстріл України "Кинджалами"

Юлія Закрепа
7 жовтня 2024, 22:50
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Сьогодні РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет.
'Будь-якої миті': Жданов попередив про масований обстріл України 'Кинджалами'
Жданов попереджує про масовану атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах і ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області путінська армія знову може здійснити масований обстріл.

"Щодо Старокостянтинова - зрозуміло. Вони намагаються влучити по нашій повітряній базі. По Києву був турбуючий вогонь", - каже Олег Жданов для ТСН.

Він також нагадав, що сьогодні, 7 жовтня, день народження нелегітимного Путіна, і вони намагаються завдати максимальної шкоди.

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"Сподівання були, найімовірніше, на те, що дрони виснажили ППО і "Кинджали" можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і "Кинджалами" будь-якої миті", - додав Жданов.

Військовий експерт також відповів, чи була ця атака передвісником масованого удару.

"Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар. Але жоден "Калібр" до нас не придетів. Удар може бути і протягом дня. Пам’ятаємо, що по лікарні "Охматдит" удару було завдано вдень. Як буде сьогодні ввечері - важко сказати", - зазначив Жданов.

'Будь-якої миті': Жданов попередив про масований обстріл України 'Кинджалами'
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка: Главред

"Зазвичай Росія намагається підтягнутися до ста повітряних цілей. 70-100 - цілком можливо. Якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть "Калібри", які давно не використовували, але накопичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони. Хоча і по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля", - розповів військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що аналітик Олексій Гетьман попередив, що Україну може чекати наймасованіша атака з сотнями ракет і дронів. Під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити по Україні до 300 повітряних цілей. Росія може застосувати одночасно до 200 балістичних і крилатих ракет.

Під час атаки РФ по Україні 7 жовтня сили ППО збили дві ракети і 32 ударних дрони. Під час протиповітряного бою було збито дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожі ударні БпЛА в Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

6 жовтня під час атаки РФ в 11 областях пролунали сильні вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

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