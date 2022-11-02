Росія дала задню: робота "зернового коридору" відновиться вже сьогодні

Зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада / Фото УНІАН

Міністерство оборони РФ заявило, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.

Речник Міністерства оборони країни-агресора Ігор Конашенков заявив, що "завдяки участі організації Об'єднаних Націй а також сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти Російської Федерації", передає російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Російська Федерація вважає, що отримані гарантії на даний момент є достатніми", - сказав Конашенков.

Відновлення участі РФ у "зерновій угоді" підтвердив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він нагадав, що провів напередодні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про ситуацію навколо "зернового коридору", передає Анадолу.

Зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада, "як це було раніше".

За словами Ердогана, міністр оборони Росії Сергій Шойгу подзвонив своєму турецькому колезі, щоб повідомити про початок операцій.

Президент Туреччини додав, що має намір сьогодні, 2 листопада, також обговорити "зерновий коридор" з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, 1 листопада російські війська обстріляли баржу з зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі. Після цього обстрілу рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено.

Постійний координатор ООН у спільному Координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла заявив, що "зерновий коридор" відновить свою роботу і без згоди Росії.

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблокований через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи попри відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,

надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

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