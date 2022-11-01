РФ випрошує зброю в Ірану, Китаю і КНДР: жорстка реакція Пентагону

Пентагон шукає для України більше засобів ППО / Reuters

Росія може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети "земля-земля" для використання в Україні.

Як заявив у вівторок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Патрік Райдер Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України на тлі масованих ракетних ударів з боку рф.

"Якщо ми побачимо, що Росія використовує такі спроможності на полі бою, ми, звичайно, зробимо все можливе, щоб пролити на це світло", - цитує речника Пентагону Укрінформ.

Пентагон шукає ППО, яке можна терміново доставити в Україну

За його словами "дуже скоро" в Україні вже будуть розгорнуті перші комплекси NASAMS, які надали США, і про це оголосить українська влада. Крім того, американський уряд, а також країни-союзники опрацьовують у пріоритетному порядку можливості для забезпечення України системами протиповітряної оборони.

"Що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду США, для міністерства оборони – щоби працювати тісно з українською стороною, а також нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити їх (Україну – ред.) додатковими засобами ППО", - зауважив представник Міноборони США.

Він наголосив, що Пентагон і очільник відомства США Ллойд Остін особисто продовжують контактувати із союзниками й партнерами щоб визначити, які інші оборонні можливості є наявними як на складах, так і на підприємствах у цих країнах, які можна негайно поставити Україні.

Китай Росії не допомагає, КНДР також

Також під час брифінгу він заявив, що Китай не надавав зброї або іншої мілітарної підтримки росії. Крім того, немає також ознак, що Північна Корея забезпечувала такі поставки.

"Наразі ми не бачили жодних ознак того, що Китай постачав або збирається постачати будь-які (військові – ред.) засоби росії", - зауважив представник Пентагону на запитання журналістів.

В той же час він підтвердив, що США відомо про звернення росії, зокрема, до Північної Кореї щодо надання зброї та боєприпасів. Однак, за його словами, принаймні, публічно в Пхеньяні відмовили росії.

"Але, за нашими оцінками, росія надалі шукає способи, як отримати зброю з КНДР, а також з Ірану", - додав речник Міністерства оборони США.

Більше новин про іранську зброю: