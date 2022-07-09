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"Росія буде відповідати": Ляшко розповів про страшні наслідки війни для української медицини

9 липня 2022, 13:57

235 закладів охорони здоров'я розташовані на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим.

ляшко, лікарі
Ляшко розповів про страшні наслідки війни для української медицини/ УНІАН, скріншот

Українські лікарі, медичні сестри та працівники швидкої працюють у надзвичайно важких умовах, але продовжують рятувати життя.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

На окупованій території працюють медичні працівники, які залишилися для того, щоб надавати медичну допомогу всім, хто потребує.

"В першу чергу українцям, які проживають на цій території. І я хочу ще раз підкреслити: надання медичної допомоги і вся робота для забезпечення життєдіяльності лікарні або центру первинної медико-санітарної допомоги не розцінюється як співпраця з окупаційним режимом, і ніяких кримінальних проваджень з цього приводу не буде. Це позиція держави і це відповідає законодавству. І тому люди, які працюють в лікарнях, спокійно надають медичну допомогу, вони рятують життя. І вони надають медичну допомогу всім, хто звернувся до закладу охорони здоров'я, це передбачено Женевською конвенцією 1949 року", – розповів Ляшко.

При цьому Ляшко повідомив, що зараз 235 закладів охорони здоров'я розташовані на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим.

Також він зазначив, що держава продовжує виплачувати заробітну плату всім медичним працівникам, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, але в нинішніх умовах не завжди вдається перерахувати кошти вчасно, адже окупанти блокують роботу української банківської системи на цих територіях.

Крім того, російські військові часто не дозволяють доставляти на тимчасово окуповані території ліки, що є злочином, який фіксується, і за нього Росія буде нести відповідальність.

читайте також"Випадки будуть": санітарний лікар дав прогноз щодо мавпячої віспиЗа словами Ляшка, зараз українські лікарі, медичні сестри і медики "швидкої допомоги" працюють в надзвичайно важких умовах, продовжують рятувати життя, в тому числі в "гарячих" точках. При цьому допомога надається на всіх етапах, починаючи від місця, де сталася трагедія, триває в "швидких" і далі – в лікарнях. В цілому по Україні зараз працює одномоментно 2630 бригад екстреної медичної допомоги, які доправляють постраждалих в результаті терактів або обстрілів з місця події в медичні установи.

Водночас він констатував, що дії російських окупантів завдали величезної шкоди українській медичній системі.

"Маємо на сьогодні вже понад 770 закладів охорони здоров'я пошкоджено, вони ще можуть працювати. Не можуть працювати 121 заклад охорони здоров'я, які повністю зруйновані і відновленню не підлягають. Для відновлення повністю знищених лікарень необхідно буде 17 мільярдів гривень, а для відновлення всіх - це вже понад 30 мільярдів гривень. А ще є аптеки, вже більше 500 пошкоджені або зруйновані, є 90 автомобілів швидкої медичної допомоги, це тільки цивільного сектора, які вже не можуть виїжджати на маршрут, і 250 окупантами ще "віджаті", – розповів Ляшко, зазначивши, що ця статистика ще не враховує нині окуповані території України.

читайте такожНаслідки війни: Ляшко попередив про проблеми з онкологієюПри цьому він повідомив, що під час війни в Україні загинули 13 медиків, ще 48 лікарів отримали важкі поранення, і це тільки цивільні медики в закладах охорони здоров'я і ті, хто не перебуває на окупованих територіях.

"А ще велика кількість цивільних медиків мобілізована, які працюють "на нулі", які працюють у військових госпіталях, і там також є загиблі, але сьогодні ми цю статистику не можемо озвучити", – розповів Ляшко.

За його словами, за кордон з початку широкомасштабного вторгнення офіційно виїхали 2800 медичних працівників, що становить 0,5% від їх загальної кількості. Тому суттєво кількість лікарів в Україні не зменшилася, проте багатьом довелося переорієнтуватися відповідно до потреб воєнного часу, враховуючи те, що змінилася і специфіка захворюваності, і завантаження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що своїм бомбардуванням заводу "Азовсталь" російські окупанти вбили маленьку дівчинку, яка подарувала одному з українських бійців свою іграшку ‒ гусака.

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війна в Україні Віктор Ляшко
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