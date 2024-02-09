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Росія атакувала Україну "Шахедами": вибухи пролунали у Харкові та Одесі

Руслана Заклінська
9 лютого 2024, 23:59
Російські окупанти влучили у об'єкт інфраструктури у Харкові, в Одесі є постраждалі.
Росія атакувала Україну 'Шахедами': вибухи пролунали у Харкові та Одесі
Харків та Одесу атакували ворожі БПЛА / Колаж: Главред, фото: Telegram/Володимир Зеленський, Міноборони України

Пізно ввечері 9 лютого у Харкові прогриміла серія вибухів. Місто атакували російські безпілотники. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура", - написав він.

У Харківській ОВА повідомили, що російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. За попередніми даними - без постраждалих.

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"У Харкові зафіксовано влучання в Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили в цивільний об'єкт - кафе", - вказано у повідомленні.

Вибухи в Одесі

Також вибухи прогриміли в Одесі. Місцеві повідомляли про роботу ППО.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив вибухи у місті. Він також розповів, що внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі відомо про одного постраждалого.

"44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - додав Кіпер.

Українців закликають перебувати у укриттях до завершення повітряної тривоги.

Атаки Росії по Україні

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого, російські окупанти атакували Харківщину дронами. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше п'ять "Шахедів". У Зміївській громаді безпілотник влучив у об'єкт нежитлової інфраструктури.

Також у ніч на 8 лютого окупанти атакували Одесу безпілотниками. У результаті атаки росіян є пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім цього, 3 лютого Росія атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе. Під удар ворожих БПЛА потрапив об'єкт енергетики. Через це у місті були перебої зі зв'язком та запровадили аварійні вимкнення світла.

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