Росія атакувала Україну 'Шахедами': вибухи пролунали у Харкові та Одесі

Пізно ввечері 9 лютого у Харкові прогриміла серія вибухів. Місто атакували російські безпілотники. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура", - написав він.
У Харківській ОВА повідомили, що російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. За попередніми даними - без постраждалих.
"У Харкові зафіксовано влучання в Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили в цивільний об'єкт - кафе", - вказано у повідомленні.
Вибухи в Одесі
Також вибухи прогриміли в Одесі. Місцеві повідомляли про роботу ППО.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив вибухи у місті. Він також розповів, що внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі відомо про одного постраждалого.
"44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - додав Кіпер.
Українців закликають перебувати у укриттях до завершення повітряної тривоги.
Атаки Росії по Україні
Нагадаємо, у ніч на 9 лютого, російські окупанти атакували Харківщину дронами. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше п'ять "Шахедів". У Зміївській громаді безпілотник влучив у об'єкт нежитлової інфраструктури.
Також у ніч на 8 лютого окупанти атакували Одесу безпілотниками. У результаті атаки росіян є пошкодження цивільної інфраструктури.
Крім цього, 3 лютого Росія атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе. Під удар ворожих БПЛА потрапив об'єкт енергетики. Через це у місті були перебої зі зв'язком та запровадили аварійні вимкнення світла.
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