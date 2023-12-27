Українці можуть зустріти Новий рік під обстрілами: РФ накопичує ракети - Ігнат

У Повітряних силах допускають будь-які провокації з боку ворога, українців закликали готуватися.

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Росія готується до масованих обстрілів України / Колаж Главреда. Фото: unsplash.com, The National Interest, ДСНС

Російські окупанти можуть обстрілювати Україну у ніч з 31 грудня на 1 січня. Крім того, країна-агресорка може здійснити низку інших провокацій.

Як розповів в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наразі Росією накопичено до 1000 ракет.

Водночас рекорд, коли росіяни застосували проти Україну у Новий рік 2023 45 "Шахедів", вже побито.

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Українців закликали готуватися до будь-яких провокацій з боку ворога.

"Минула новорічна ніч була переважно під атакою "Шахедів". Їх було 45, тоді це був рекорд. Цей рекорд вже побито - зараз маємо вже і 75. Ворог накопичує певну кількість ракет, десь до тисячі наближається, але робити якісь прогнози, коли вони мають їх застосовувати, ми не будемо, але маємо готуватись до будь-яких провокацій", - заявив він.

Росія готує удари у Новий рік

Російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну напередодні Різдва, тому на Новий рік українцям слід бути готовими до подібних дій ворога, заявила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За словами експерта Ігоря Романенка, можливою ціллю ворожого нападу може стати урядовий квартал або інші важливі об'єкти у місті.

Відомий мольфар і таролог Макс Гордєєв розповів, що РФ накопичує ракети для масованого обстрілу всієї України у період зимових свят.

"Я дуже прошу, не ігноруйте повітряні тривоги, по всіх областях. Це не стосується жодної однієї області. Це стосується всіх, навіть Захід України", - пояснив Гордєєв в інтерв'ю Главреду.

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