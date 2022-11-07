УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа

7 листопада 2022, 06:43

Пошкоджено будівлі, в них повибивало вікна. Будівлю залізничної адміністрації в окупованому Донецьку після обстрілу охопила масштабна пожежа.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа
Минулої ночі в Донецьку гриміли вибухи, спалахнула пожежа / Фото Telegram

Вночі 7 листопада в окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Всього було шість прильотів, зокрема і по центру міста.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, кілька снарядів вибухнули в районі адміністрації у Ворошиловському районі Донецька. Крім того, влучення було і по будівлі залізничної адміністрації.

Під час атаки були пошкоджені будівлі, в них повибивало вікна. Будівлю залізничної адміністрації в Донецьку після обстрілу охопила масштабна пожежа.

На місці працюють рятувальники. Прибули пожежники та "правоохоронці" з боку окупантів.

Пожежа в Донецьку
Пожежа в Донецьку в будівлі залізничної адміністрації / Фото Telegram

Як повідомляв Главред, 16 жовтня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. "Приліт" був по будівлі Донецької міськради. РосЗМІ звинувачували у всьому українських військовиї та стверджували, що ЗСУ вдарили по мерії з HIMARS.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Збройні Сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецька. Він додав, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Інші новини:

війна в Україні новини Донецька вибух війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:05

Як позбутися розводів на шкіряному взутті: допоможе простий "кухонний засіб"

06:43

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа

06:21

Про небезпеку наземних дій з БілорусіПогляд

05:15

Вріже мороз до - 15° і завалить снігом: українці дізналися терміни атаки холодуВідео

04:35

"РФ діє беззаконно": експерт заявив про можливі провокації Росії в зерновій угоді

Реклама
03:20

Розкішний холодець на Новий рік: швидкий рецепт смачної закуски, як в кращих ресторанахВідео

02:45

"Будуть швидкі перемоги": астролог розповіла, коли армія РФ почне відступатиВідео

02:10

Тиждень буде пекельним: в Україну прийдуть холодні зливи і налетить аномальна погодаВідео

01:29

Пішла у відрив: колишня дружина Віталія Кличка пограла голими плічками в пікантній фотосесіїВідео

00:51

Прикмети на 7 листопада: які 7 речей заборонено робити в найнебезпечніший день листопадаВідео

06 листопада, неділя
23:57

"Росіяни – великий народ": Папа Римський вибухнув скандальною заявою на підтримку РФВідео

23:41

Скандальна Наташа Корольова присоромила постарілу Долину і влипла в скандалВідео

23:28

РФ намагається захопити 4 міста на сході України: Жданов назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

23:13

Росія схаменулася і терміново змінює тактику війни: у Зеленського назвали три нові пунктиВідео

22:56

ЗСУ форсували Оскіл і вибили окупантів з ряду населених пунктів - розвідкаВідео

22:53

Відвели в бік і застрелили: на Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця через фото в телефоніФотоВідео

22:38

Відключення світла екстрено запроваджують у 7 областях та Києві: графік на 7 листопадаВідео

22:30

"Блекаут" поза графіками: у Києві та семи областях плануються масові відключенняВідео

22:04

"У сусіда світло є, в мене немає": у ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрикуВідео

21:50

РФ готує новий ракетний удар по Україні: Зеленський назвав ймовірні ціліВідео

Реклама
21:42

Пропонував росіянкам "плодитися і розмножуватися": в Україні ліквідували скандального священика РПЦВідео

21:26

Голос країни-12 - 10 випуск: підсумки першої частини Вокальних нокаутівВідео

21:24

Загроза захоплення Дніпра: військовий експерт оцінив ймовірність нового удару РФВідео

20:54

У США з'ясували, коли Росія отримала дрони від Ірану для вбивства українцівВідео

20:37

Окупанти у "вогневому мішку": під Вугледаром ЗСУ "перемололи" 300 морпіхів РФВідео

20:35

У Києві склалася важка ситуація зі світлом: що відбуваєтьсяВідео

20:25

"Україна влипне у борги": аналітик пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізуВідео

20:20

Куди подіти гнилі яблука в саду і чи можна їх використовувати як добриво

20:18

Сергій Стерненко. Окупанти скиглять про "катастрофу" і чекають бунтуВідеоблоги

20:10

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

20:05

"Росіяни будуть все здавати": окупанти готові драпати з Херсона - перехопленняВідео

19:50

"Жити минулим у сьогоденні, коли немає майбутнього": Собчак порушила мовчання після втечі з РФ

19:45

Про евакуацію Києва: мої нехороші передчуттяПогляд

19:36

Загроза удару РФ з Білорусі: Арестович назвав головну умовуВідео

19:30

"Злочинці уже страждають": Подоляк описав масштабні втрати РФ у війніВідео

19:29

Перебувало понад 200 окупантів: ЗСУ завдали потужного удару по будівлі військ ПутінаВідео

18:59

Медики не здатні впоратися: у мобілізованих окупантів стався масштабний спалах хворобВідео

18:45

Пес з Мощуна через окупантів втратив господаря і лапу: коли повернувся, вся вулиця плакалаВідео

18:30

Просто не впізнати: бородата переможниця Євробачення Кончіта Вурст змінилася до невпізнанняВідео

18:27

Тоня Матвієнко показала себе в 17 років після народження першої доньки

Реклама
18:09

У послушника зупинилося серце: РФ обстріляла монастир на Вінниччині під час літургіїВідео

18:04

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув 13-річний хлопчик

17:41

4 імені, які ніколи не можуть мати великі гроші та приносять бідністьВідео

17:37

Енергетичний геноцид не вдасться: Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити УкраїнуВідео

17:07

Путін може підірвати ядерку на сході України: Макрон дуже наляканий - Daily MailВідео

17:06

Санкції проти РФ і допомога Україні: Зеленський провів важливі переговори з главою ЄврокомісіїВідео

16:38

Навіть Путін робить: Кіркоров видав таємницю про чоловічу гідністьВідео

16:07

Смаколики, дитяча залізниця, танці і концерт: у Києві влаштували дитяче свято

16:05

Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла, як готувалася до самогубства

16:02

Херсон повністю без світла, знеструмлена також частина області: що відомоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти