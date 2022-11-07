В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа

Пошкоджено будівлі, в них повибивало вікна. Будівлю залізничної адміністрації в окупованому Донецьку після обстрілу охопила масштабна пожежа.
Вночі 7 листопада в окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Всього було шість прильотів, зокрема і по центру міста.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, кілька снарядів вибухнули в районі адміністрації у Ворошиловському районі Донецька. Крім того, влучення було і по будівлі залізничної адміністрації.
Під час атаки були пошкоджені будівлі, в них повибивало вікна. Будівлю залізничної адміністрації в Донецьку після обстрілу охопила масштабна пожежа.
На місці працюють рятувальники. Прибули пожежники та "правоохоронці" з боку окупантів.
Як повідомляв Главред, 16 жовтня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. "Приліт" був по будівлі Донецької міськради. РосЗМІ звинувачували у всьому українських військовиї та стверджували, що ЗСУ вдарили по мерії з HIMARS.
Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Збройні Сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецька. Він додав, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.
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