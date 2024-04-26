'На користь ЗСУ': Селезньов спрогнозував серйозні зміни на фронті

Сили оборони України скоро мають отримати і американську військову допомогу, і рекордний пакет від Великої Британії.

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Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, УНІАН

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ситуація на фронті поки залишається складною, але у найближчій перспективі Сили оборони мають отримати і американську військову допомогу, і рекордний пакет від Великої Британії. Це може допомогти вирівняти баланс сил на полі бою і допоможе українській армії ефективніше протидіяти обстрілам КАБами.

"Згадаймо історію. Тільки-но Україна отримала ракети до "Хаймарсів", ворог був змушений переміщувати свої бази, арсенали та склади з боєприпасами на відстань понад 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Те, що він розміщував ближче, зазвичай перетворювалося на купу брухту через нашу ефективну бойову роботу. Для ворога у найближчій перспективі настають дуже буремні та складні часи, бо він буде змушений знову переформатувати свою логістику, відтягуючи свої склади, бази та арсенали чимдалі від лінії бойового зіткнення. Очевидно, що завдяки наявності у складі українських Сил оборони цих потужних ракет ми зможемо оперативно працювати по ворожих військових частинах та базах на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя", - заявив Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA

Він також зазначив, що у зоні ураження опиняється і Керченський міст, адже це абсолютно зайва інфраструктурна споруда.

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"Керченський міст дошкуляє українським Силам оборони, бо саме завдяки наявності цього інфраструктурного об'єкта ворог має змогу безперешкодно забезпечувати функціонування свого окупаційного контингенту як у Криму, так і на півдні Херсонської та Запорізької областей", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Нагадаємо, що захоплення Часова Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.

ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра. Сили оборони України здійснили просування в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонщини. ЗСУ продовжують утримувати позиції на даній ділянці фронту.

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