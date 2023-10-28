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"Відчують блекаут": Жданов розповів про жорсткі атаки по енергосистемі Росії

Юлія Куришко
28 жовтня 2023, 14:48
Україна на відміну від РФ вже має великий практичний досвід, адже торік ми українці сповна відчули відключення світла, додав
'Відчують блекаут': Жданов розповів про жорсткі атаки по енергосистемі Росії
Жданов розповів про удари по території Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Україна може атакуватиме енергетичну інфраструктуру агресорки Росії у відповідь на аналогічні удари, аби росіяни побачили, що таке блекаут.

"Звичайно ж, будемо. Навіть секретар РНБО Олексій Данілов говорив про те, що відповіді тепер будуть дзеркальними. Ми мовчати не будемо. На кожну підстанцію ми будемо знищувати підстанцію на території РФ. Нехай теж сидять в блекауті, щоб вони розуміли, що це таке", - заявив Жданов.

Він наголосив на тому, що Україна на відміну від РФ вже має великий практичний досвід, адже торік ми українці сповна відчули відключення світла.

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"Не тренування, а реальний досвід, як долати енергетичні блекаути в холодну пору і темну пору року, коли день дуже короткий, а ніч дуже довга. У них цього немає. Отже, у нас тут навіть буде перевага. Відповідати ми будемо жорстко, на кожен випад у бік нашої енергетичної системи", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, що у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії. Данілов повідомив, що російський диктатор колись помре, але для змін у Росії смерті Путіна недостатньо, потрібно набагато більше.

Росія хоче вдарити по Україні із космосу. Через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби боєголовки перегріватимуться, частини ракети можуть впасти на території Росії.

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війна в Україні Олег Жданов
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