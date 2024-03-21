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Росія вивела ракети у Чорне море - уперше після тривалої паузи

Яна Ставська
21 березня 2024, 22:51
Країна-агресорка знову погрожує материковій Україні ракетними ударами.
тревога, флот, россия, калибр
У ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" РФ тримає у морі / Колаж Главреда. Фото: Сили оборони півдня

Російські окупанти після тривалої паузи ввечері у четвер, 21 березня, вивели у Чорне море два ракетоносії, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

Сумарний залп "Калібрів" складає 8 ракет.

"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" - до 8 ракет", - йдеться у

відео дня

Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.

Рівень ракетної загрози дуже високий. Громадян закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог.

Чорномо́рський флот Росі́ї

Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Удар по Україні 21 березня - які області РФ атакувала та куди цілилася

Зранку у четвер, 21 березня, в низці областей України прогриміли вибухи. Зокрема, уперше за тривалий час Росія атакувала й Київ.

За даними міської влади, у небі над Київщиною ППО збила понад 30 ворожих цілей - противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети.

Щонайменше у трьох районах столиці - у Подільському, Шевченківському та Святошинському - зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкодження дитсадка, займання припаркованих авто. За останніми даними, кількість постраждалих збільшилась до 12 осіб.

У ГУР розповіли, що "майже всі" ракети загарбники спрямували на об'єкти української розвідки.

Вже вдень вибухи пролунали у Миколаєві. Ворог атакував промисловий об'єкт балістичною ракетою. Станом на вечір четверга відомо про шістьох постраждалих, одна жінка загинула.

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війна в Україні Чорне море Калібр війна Росії та України ракетний удар
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