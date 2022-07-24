УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ висунула нову вимогу після підписання "зернової угоди"

24 липня 2022, 16:25

Росія вимагає зняття санкцій "у рамках продуктової угоди".

зерно, Лавров, морской порт
Лавров висунув нову умову для розблокування експорту зерна / Колаж УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

Після підписання угоди про "зелені коридори" для експорту зерна виявилось, що цього було недостатньо. Росія висуває умови для "безпечного" експорту і вимагає, аби були зняті антиросійські санкції. Про це заявив міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Він зазначив, що розраховує на "зняття санкцій в рамках продуктової угоди".

"Після підписання домовленостей в Стамбулі з ініціативи генсека ООН, він зголосився домагатися зняття цих нелегітимних обмежень. Будемо розраховувати, що у нього це вийде", - сказав Лавров.

Лавров стверджує, що РФ нібито "готова до переговорів з Києвом" і одразу звинуватив Україну в тому, що саме київська влада нібито "не хоче цих переговорів".

"У нас немає будь-яких упереджень про те, щоб відновити переговори з більш широкого кола питань, але це залежить не від нас. Українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю радників постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію", - додав Лавров

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

читайте такожВ ООН різко відмежувалися від слів "джерела" про те, що РФ мала право бити по порту в Одесі - МЗС

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту, де зберігалося зерно, що планували відправити на експорт. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту міг залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, яка показує, як Росія прагне миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і зазначив, що вірити словам Росії не можна, адже вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати.

Росія спробувала скинути з себе відповідальність, цинічно заявивши Туреччині, що нібито "не має відношення до удару".

Згодом Москва взяла на себе відповідальність за удар. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ракети РФ нібито знищили військовий об'єкт і катер.

Зернова угода

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю являється демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

Інші новини:

війна в Україні зерно санкції проти Росії Росія ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:40

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: дипломат пояснив, чому це тільки початок кінця Росії

12:28

"Путінський режим чекає тотальний крах": Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни

12:20

У Польщі трагічно загинув 6-річний хлопчик з України

12:17

Війна в Україні швидко загостриться: коли почнеться небезпечний період - прогноз астрологаВідео

12:06

Коли завершиться війна: Віталій Кім розповів деталі

Реклама
12:04

"Викличте екзорциста": Гордон висміяв беззубу росіянку з ковбасою, що оспівує РосіюВідео

12:00

"Матір Божа, піклуйся про неї": чоловік Писанки виклав романтичне фото з неюВідео

11:54

Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер РапторВідео

11:54

До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

11:49

ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українцівВідео

11:34

HIMARS змінюють хід війни: обстріли РФ скоротилися в 10 разів - The Washington PostВідео

11:24

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчаруванняВідео

11:19

IBA відреагувала на захоплення Федерації боксу України: Продивус залишається законним президентом

11:14

На Південному фронті - перелом, ЗСУ йдуть у контрнаступ: депутат назвав терміни звільнення ХерсонщиниВідео

10:59

Прорвали понад 100 км блокади: з'явились унікальні кадри евакуації бійців з АзовсталіВідео

10:58

Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФВідео

10:30

​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає - Кім

10:27

"Там всім потрібна психологічна допомога": актриса "Сватів" підтримала вбивства українців

10:26

Переговорний процес з Рф поки категорично неможливийПогляд

10:19

Щоби покласти край війні: Папа Римський заявив, що хоче приїхати до Києва

Реклама
10:17

Ворогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на ХерсонщиніВідео

09:51

У бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій ГуляєвВідео

09:35

Окупанти отримали по зубах на Луганщині: ворог відступив з втратамиВідео

09:35

ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантівВідео

09:00

Другосортні вояки і ракети, що вимагають утилізації: чим Росія далі намагатиметься перемогти УкраїнуПоглядВідео

08:58

Британські спецслужби допомогли ЗСУ вибити окупантів зі Зміїного - The SunВідео

08:50

Думав, що "творить історію": в Україні ліквідували окупанта з Удмуртії

08:29

Десантники ЗСУ Іглою збили російський штурмовик Су-25Відео

08:18

Особлива броня захищає від снаряда на 70%: Польща передала Україні танки PT-91

08:17

"Треба показувати картинку": Кім пояснив, чому окупанти обстрілюють Миколаїв

07:57

Окупантам "дають прикурити" на Херсонщині: у США розповіли про контрудари ЗСУВідео

07:31

У боях за Україну загинув громадянин Канади, з ним були ще кілька бійців Інтернаціонального легіонуВідео

07:06

Росія вночі атакувала Миколаїв і Харків, пролунали вибухи : перші подробиціВідео

06:35

ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць технікиВідео

06:17

Звичайне російське свинство, або Навіщо Росія обстріляла одеський портПогляд

06:00

Тривожна кнопка в школі: хто встановлює та навіщо потрібна

06:00

Я вірю, що до кінця року гостра фаза війни завершиться - Віталій КімВідео

04:13

16-річна донька Ольги Фреймут показала пишні форми в облягаючому вбранні

03:39

Соковита plus-size модель Ешлі Грем похвалилася вигинами в яскравому бікіні

03:10

"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грнВідео

Реклама
03:05

Переможця Голосу країни Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка"

02:39

Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні - дипломатВідео

02:05

Чи є в окупантів шанси швидко перекидати свої війська - пояснення військового експертаВідео

01:54

"Як тобі - бути в столиці вбивць?": Балі-бея Бурака Озчивіта захейтили за візит до Москви

01:33

Ідеальний блиск та ніякої жовтизни на підвіконнях: як і чим правильно мити вікна

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 липня: Близнюкам - економія, Левам - нова робота, Скорпіонам - боргиВідео

01:04

Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

00:51

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

00:10

Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді Білорусь почне наступ на північ і захід України - МВСВідео

00:06

Зірка Сватів Анна Кошмал показала, як приймає сонячні ванни в короткому квітчастому міні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти