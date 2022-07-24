РФ висунула нову вимогу після підписання "зернової угоди"

Лавров висунув нову умову для розблокування експорту зерна / Колаж УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

Після підписання угоди про "зелені коридори" для експорту зерна виявилось, що цього було недостатньо. Росія висуває умови для "безпечного" експорту і вимагає, аби були зняті антиросійські санкції. Про це заявив міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Він зазначив, що розраховує на "зняття санкцій в рамках продуктової угоди".

"Після підписання домовленостей в Стамбулі з ініціативи генсека ООН, він зголосився домагатися зняття цих нелегітимних обмежень. Будемо розраховувати, що у нього це вийде", - сказав Лавров.

Лавров стверджує, що РФ нібито "готова до переговорів з Києвом" і одразу звинуватив Україну в тому, що саме київська влада нібито "не хоче цих переговорів".

"У нас немає будь-яких упереджень про те, щоб відновити переговори з більш широкого кола питань, але це залежить не від нас. Українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю радників постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію", - додав Лавров

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту, де зберігалося зерно, що планували відправити на експорт. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту міг залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, яка показує, як Росія прагне миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і зазначив, що вірити словам Росії не можна, адже вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати.

Росія спробувала скинути з себе відповідальність, цинічно заявивши Туреччині, що нібито "не має відношення до удару".

Згодом Москва взяла на себе відповідальність за удар. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ракети РФ нібито знищили військовий об'єкт і катер.

Зернова угода

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю являється демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

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