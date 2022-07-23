Обстріл Одеси: у Зеленського назвали РФ "нікчемною" і звинуватили у підлій провокації

РФ обстріляла Одеський порт / суспільне

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обстріл Росією Одеського порту після підписання угоди про "зерновий коридор".

Удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, написав він у Twitter.

"На словах ти Лев Толстой, а насправді... Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигло висохнути чорнило, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту і заява міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства", - написав Подоляк.

Він додав, що такі дії з боку Москви - показник того, чим насправді є російське прагнення до миру.

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.

Підписання Угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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