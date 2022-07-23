Обстріл Одеси: у Зеленського назвали РФ "нікчемною" і звинуватили у підлій провокації

Дії з боку Москви - показник того, чим насправді є російське прагнення до миру, впевнений Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обстріл Росією Одеського порту після підписання угоди про "зерновий коридор".
Удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, написав він у Twitter.
"На словах ти Лев Толстой, а насправді... Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигло висохнути чорнило, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту і заява міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства", - написав Подоляк.
Він додав, що такі дії з боку Москви - показник того, чим насправді є російське прагнення до миру.
Ракетний удар РФ по Одесі
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.
Підписання Угоди про зерновий коридор
Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
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