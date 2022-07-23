РФ завжди знайде шляхи, як не виконувати обіцянки: Зеленський про ракетний обстріл Одеси

Росія діє "криваво", підкреслив глава держави.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після ракетного удару, який російські окупанти завдали по порту в Одесі.
В ході зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США в суботу в Києві він розповів американським гостям про ракетні удари по Одеському порту менш ніж за добу після досягнутих в Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна, повідомляє його прес-служба.
"Це свідчить лише про одне: що б не говорила і обіцяла Росія, вона буде знаходити шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво чи ні, але у неї є кілька векторів, як вона завжди діє", – сказав президент.
Глава держави акцентував, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно зробити відповідні кроки з деокупації українських територій.
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Ракетний удар РФ по Одесі
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.
Підписання Угоди про зерновий коридор
Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
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