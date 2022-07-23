Росія цинічно заявила Туреччині, що "не має абсолютно ніякого відношення" до удару по порту Одеси

Росія цинічно заявила Туреччині, що не обстрілювала порт у Одесі / Колаж Media.az, Суспільне

Росія намагається скинути з себе відповідальність за спробу зриву експорту українського зерна ракетним ударом по порту в Одесі. Представники РФ цинічно повідомили Туреччині, що нібито "не мають відношення до обстрілу Одеси". Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє TRT Haber.

Він зазначив, що міністр оборони України Олексій Резніков одразу повідомив про те, що сталося. Тоді турецька сторона вирішила обговорити інцидент з Росією, але там, як завжди, заявили, що "РФ непричетна".

"У контакті, який ми встановили з Росією, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався відразу після угоди з відвантаження зерна, нас дуже турбує", - сказав Хулусі Акар.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту, де зберігалося зерно, що планували відправити на експорт. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Як повідомляв Главред, в ООН прогнозували, що перший корабель з українським зерном на борту міг залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля, яка показує, як Росія прагне миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і зазначив, що вірити словам Росії не можна, адже вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати.

Зернова угода

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю являється демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

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