40-тисячне місто-супутник АЕС на Хмельниччині повністю без світла: деталі

На Хмельниччині повністю без світла 40-тисячне місто-супутник АЕС / УНІАН

У Хмельницькій області в суботу, 19 листопада, через аварійне відключення електроенергії без світла повністю залишилося місто-супутник Хмельницької АЕС – Нетішин.

Електрика подається лише на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

"Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста", – зазначається у повідомленні.

Світло відімкнули через перевантаження мережі. Зараз електрика подається лише до критичної інфраструктури – у медсанчастину та для подачі води у місто.

Це вже другий випадок, коли 40-тисячне місто опиняється повністю без електропостачання. Перший раз був після російських ракетних ударів 22 жовтня – тоді відключали і світло, і воду.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що у Києві продовжує зберігатися небезпека повного блекауту, тобто ситуації, коли жителі міста можуть повністю залишитися без світла. Проте якщо навіть події розгортатимуться за таким сценарієм, то блекаут не повинен тривати довго – система може увімкнутися упродовж 3-4 або 6 годин після вимкнення. Найгірший варіант – якщо вона не вмикатиметься через сильні руйнування.

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