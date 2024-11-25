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Загроза наступу РФ: Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя

Марія Николишин
25 листопада 2024, 22:31
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Окупанти хочуть зрозуміти, наскільки вглиб Запорізької області вони зможуть просунутись.
Загроза наступу РФ: Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя
Загроза наступу РФ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головне із заяви військового:

  • У Запорізькій області діють розвідувальні групи РФ
  • Окупанти готуються до наступальних дій
  • Ворог планує пробити українську оборону

У Запорізькій області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи армії країни-агресора Росії. Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю NV.

За його словами, ворожі сили проводять накопичення і підготовку до наступальних дій.

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"Там активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, він зараз проводить накопичення і підготовку до наступальних дій. Я мушу сказати, що ми готові, але не будемо готувати ворога до того, що там його насправді може чекати. Побачимо, коли почнеться це просування", – сказав він.

Жорін також припустив, що на Запоріжжі скоріш за все ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.

"Проте там не ті сили, з якими можна йти до Запоріжжя або до Дніпра", – наголосив військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, армія країни-агресора Росії на Запорізькому напрямку продовжує активні наступальні дії. Ворог здійснює постійні штурми позицій українських військовослужбовців, застосовуючи тактику малих груп.

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади закінчили зачистку населеного пункту Копанки, що на ключовому напрямку Харківщини, тепер він перебуває під контролем ЗСУ.

Речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин заявив, що російські війська побоюючись висадки Сил оборони України на лівому березі Дніпра зібрали на південному напрямку фронту підрозділи трьох "величезних угруповань".

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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