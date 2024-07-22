'Путін дуже хоче дістати Харків': Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

Олег Жданов розповів, що на сьогоднішній день у російської армії немає оперативного резерву у вільному розпорядженні.

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РФ готує великий наступ на Харківщині / колаж: Главред, фото: 14-та окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи можна вважати наступ росіян на Харківщині остаточно проваленим з огляду на те, що вони нічого не домоглися цією операцією.

"Ви тут недооцінюєте противника: амбіцій у росіян більше, ніж їх самих, а амбіції в Путіна вищі за Спаську вежу Кремля. Російські війська самі не підуть. Особливість російських окупантів у тому, що вони ніколи нізвідки самі не йдуть без будь-якої політичної вигоди", - наголосив Жданов.

Він також згадав, що їхній відступ з-під Києва 2022 року був доцільним і з військової, і з політичної точок зору. Путін тоді очікував, що Україна підпише Стамбульські домовленості, а Герасимов наполягав на тому, що війну на два фронти ще ніхто не вигравав.

"Тому я б не очікував, що росіяни самі підуть із Харківської області - ми можемо їх звідти тільки вибити. З огляду на характер і ментальність дій російських окупаційних військ, Путіну дуже хочеться дістати Харків і змусити мільйонне місто евакуюватися. Для нас це буде непідйомною проблемою, яку буде дуже важко вирішувати. Кинути цей плацдарм, такий ласий шматочок, коли залишилося буквально 10-15 км до рубежу досяжності ствольної артилерії до Харкова, він просто не може. Це капкан", - розповів Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, як він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

З іншого боку, на сьогоднішній день у російської армії немає оперативного резерву у вільному розпорядженні, і вона не може зняти дивізію і кинути на Харківщину.

"А туди треба відправляти щонайменше дивізію, бригада там уже не врятує становище, батальйон - тим більше. Зараз Росія кинула туди два полки територіальних військ, але це ніяк не змінило ситуацію. Туди потрібно кидати дивізію, але питання - де її взяти. "Стратити не можна помилувати". Російське командування не може визначитися, що робити, в який бік рухатися", - зазначив експерт Олег Жданов.

Російське військове і політичне керівництво потрапило в пастку, з якої тільки два виходи: або продовжувати палити війська в Харківській області, але тоді ці війська потрібно десь знімати і, відповідно, послаблювати фронт. Або треба відводити війська з Харківщини, інакше вони там просто загинуть під впливом наших вогневих засобів.

"І це буде ганебна поразка великих масштабів для російського військового командування. Тому перед ними стоїть дилема. Самі росіяни звідти не підуть, на це можна навіть не розраховувати, вони будуть триматися зубами за Харківщину", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія "сточила" 90% свого ресурсу під Харковом. Із 10 350 у штурмах з ЗСУ "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 отримали поранення, зазначив заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук. Ідеться про втрати ворога з початку його наступу протягом останніх двох місяців.

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків. Потрібно готуватися до різних сценаріїв, щоб ворожі плани окупантів агресора Росії не змогли втілитися, наголосив військовослужбовець Максим Жорін.

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