Росія атакувала Одеську область ракетами: приліт по АЗС, є загиблі серед дітей

Внаслідок терористичної атаки росіян, зокрема, загинула 10-річна дівчинка.

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Вибухи в Одесі 10 квітня - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

Російські окупанти у середу ввечері, 10 квітня, завдали кількох ракетних ударів по Одеському району. Відомо про щонайменше 4 загиблих, серед них - 10-річна дівчинка.

Як повідомляють у своїх соцмережах Сили оборони Півдня, ударів ворогом було завдано кількома балістичними ракетами типу Іскандер.

Агресор атакував транспортну інфраструктуру, є влучання в АЗС Це, пояснюють військові, посилює вибухову небезпеку.

відео дня

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ще семеро людей отримали поранення. Одна людина у важкому стані - їй ампутували ноги. Лікарі боряться за її життя.

Тим часом проросійські "місцеві" телеграм-канали вже публікують кадри диму. Стверджується, що ці кадри свіжі та зняті сьогодні ввечері.

Удари по Україні - вибухи 10 квітня

Це не перша атака Росії на Одеську область за сьогодні. У середу вранці в місті прогриміла чергова серія вибухів - агресорка атакувала південь ракетами різного типу.

До цього вибухи на Одещині гриміли у ніч на 10 квітня. ППО "відпрацювала" по ракетах росіян і "Шахедах", однак є і прильоти, спалахнула пожежа.

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