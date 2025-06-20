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Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців

Анна Косик
20 червня 2025, 11:07
337
Українців попередили про небезпечні інформаційні вкиди, які поширюватиме Росія.
Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців
Росія планує запускати по Україні десятки дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Що повідомив Коваленко:

  • Ворог продовжить обстріли України
  • Росія готує інформаційні кампанії проти України

Країна-агресорка Росія не планує припиняти терор українських міст ройовими атаками дронів. Про це повідомив у Telegram керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, паралельно з новими обстрілами ворог планує інформаційно качати дві капманії: на міжнародну та українську аудиторії. В рамках першої ворог буде поширювати наратив, що РФ нібито відкрита до перемовин на відмінну від України, яка змушує продовжувати її війну.

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"На внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції", - попередив Коваленко.

Він наголосив, що українцям доведеться витримати цей тиск, а воєнні рішення проти ройових атак росіян вже готуються, як і інформаційна протидія.

"Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", - додав очільник ЦПД.

Атаки російських дронів - останні новини

Нагадаємо, ворог з вечора 19 червня атакував Україну дронами. Після 23:00 у місті Харкові пролунали потужні вибухи. Один із дронів влучив поблизу житлових багатоповерхівок, де виникла пожежа.

Вранці, 20 червня, стало відомо, що вночі Росія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною було знешкоджено 70 ворожих БпЛА.

Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Внаслідок ворожої атаки, як писав Главред,в Одесі спалахнула пожежа, яка фактично знищила 4-поверховий будинок. Обрушилися перекриття і стіни, під завалами можуть перебувати люди.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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