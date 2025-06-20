Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців

Українців попередили про небезпечні інформаційні вкиди, які поширюватиме Росія.

https://glavred.net/ukraine/roi-dronov-na-ukrainu-v-cpd-predupredili-chto-rossiya-planiruet-novye-ataki-10674881.html Посилання скопійоване

Росія планує запускати по Україні десятки дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Що повідомив Коваленко:

Ворог продовжить обстріли України

Росія готує інформаційні кампанії проти України

Країна-агресорка Росія не планує припиняти терор українських міст ройовими атаками дронів. Про це повідомив у Telegram керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, паралельно з новими обстрілами ворог планує інформаційно качати дві капманії: на міжнародну та українську аудиторії. В рамках першої ворог буде поширювати наратив, що РФ нібито відкрита до перемовин на відмінну від України, яка змушує продовжувати її війну.

відео дня

"На внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції", - попередив Коваленко.

Він наголосив, що українцям доведеться витримати цей тиск, а воєнні рішення проти ройових атак росіян вже готуються, як і інформаційна протидія.

"Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", - додав очільник ЦПД.

Атаки російських дронів - останні новини

Нагадаємо, ворог з вечора 19 червня атакував Україну дронами. Після 23:00 у місті Харкові пролунали потужні вибухи. Один із дронів влучив поблизу житлових багатоповерхівок, де виникла пожежа.

Вранці, 20 червня, стало відомо, що вночі Росія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною було знешкоджено 70 ворожих БпЛА.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Внаслідок ворожої атаки, як писав Главред,в Одесі спалахнула пожежа, яка фактично знищила 4-поверховий будинок. Обрушилися перекриття і стіни, під завалами можуть перебувати люди.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред