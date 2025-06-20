Гриміли вибухи, є 'прильоти': РФ вдарила по Україні десятками безпілотників

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed.

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РФ атакує ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

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РФ атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА

34 ворожі БпЛА - збиті вогневими засобами ураження

Країна-агресор РФ у ніч на 20 червня 2025 року (з 23.00 19 червня) атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атаки велися з кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

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"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Зазначається, що 34 ворожі БпЛА - збито вогневими засобами ураження, 36 - локаційно втрачено/пригнічено РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

/ t.me/ComAFUA

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі прогриміли вибухи. У результаті ворожої атаки спалахнула пожежа, яка фактично знищила 4-поверховий будинок.

Як писав Главред, під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки були виявлені в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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