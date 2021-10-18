"Рідні вирушили відпочивати, а жінку залишили з COVID": повний літак українців застряг у Єгипті

Літак авіакомпанії SkyUp / SkyUp

15 жовтня пасажири рейсу SkyUp PQ8502, який повинен був летіти з Хургади в Київ, поскаржилися на затримку літака на 4 години.

Як виявилося, повністю забитому літаку довелося забирати додаткову пасажирку - жінку з позитивним ПЛР-тестом, яка прилетіла на тому ж літаку із Запоріжжя. Авіакомпанія спільно з партнерами почала внутрішнє розслідування, адже документи при реєстрації перевіряла служба хендлінга.

Як розповів у Twitter Eric Hurtmann, літак повинен був вилітати з Єгипту о 14:25. Перед цим рейс привіз українських туристів із Запоріжжя.

Чоловік розповів, що всі чекали вильоту, оскільки 100% місць вже було заповнено. Однак рейс не відправлявся.

"Спочатку бортпровідниця говорила, що у одного з пасажирів проблеми з документами, тому чекають нібито його. Після цього говорили, ніби у пасажира є проблеми зі страховкою", - пише чоловік.

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Він зазначає, що в це ніхто не вірив, тому що всі пасажири вже були на борту.

"Зрештою, головна бортпровідниця пояснила ситуацію. За її словами, на літаку із Запоріжжя, прибула жінка з позитивним ПЛР-тестом на коронавірус. В українському аеропорту її з ним пропустили, проте в Єгипті на територію терміналу пасажирку не пускали. До слова, сім'я жінки в той момент вже поїхала в готель", - пише чоловік.

У Єгипті працівники аеропорту поставили ультиматум командиру екіпажу - "літак не злетить поки цю жінку не заберуть в Україну".

"Командир визнає, що протоколів як діяти в такій ситуації у них немає... людина вже не на території України (вийшла з літака), але ще не на території Єгипту, вона десь в повітрі і це проблеми авіакомпанії", - говорить пасажир.

Далі, за словами чоловіка, командир запропонував створити в хвості літака безпечну зону з шести місць. Заклеїти її плівкою, а пасажирку одягнути в спецкостюм. Однак місця для цього вже не було.

"Пасажири діляться на два табори: одні за те, щоб забрати її, другі за те, щоб залишити серед пустелі", – додав чоловік.

Командир запропонував взяти дітей і звільнити 6 місць. На це погодилися тільки 2 сім'ї. Тому авіакомпанія запропонувала 4 пасажирам залишитися ще на добу в одному з готелів за рахунок компанії.

Тому місця звільнили, а інфіковану жінку посадили на борт.

Чоловік поскаржився, що поки вирішували ситуацію, за бортом вже стемніло. Довгий час у людей не було води. Лише потім її роздав екіпаж. Їжа не передбачена, тому що рейс короткий. Крім того, в салоні було дуже жарко.

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Як пише 24 канал, в компанії SkyUp відзначили, що всім пасажирам надішлють індивідуальний промокод зі знижкою на наступний рейс.

"Для авіакомпанії, як і для наших пасажирів, ситуація на рейсі PQ8502, яка викликала затримку, була несподіваною. Ми цінуємо, що пасажири поставилися до обставин з розумінням, і надішлемо всім індивідуальний промокод зі знижкою на наступний рейс", – пояснили в SkyUp.

Як раніше повідомляв Главред, в Італії померла українська заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак у міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Їй було 60 років.