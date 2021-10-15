"Вони зникнуть": в Єгипті б'ють на сполох через унікальні дива природи

У Єгипті коралові рифи перебуають під загрозою, оскільки підвищення температури моря і закислення викликають катастрофічні явища "знебарвлення", повідомляє Africanews.

Стоячи на човні, що погойдується в Червоному морі, єгипетський інструктор з дайвінгу Мохамед Абдельазіз спостерігає, як туристи пірнають із маскою і трубкою серед яскраво розфарбованих коралів - дива природи, яке зараз перебуває під загрозою через зміну клімату.

"Якщо вони зникнуть, ми зникнемо разом з ними", — говорить він журналісту видання про корали на рифі - багатій екосистемі, яку цінують любителі дайвінгу в усьому світі. Подивитися на красиві природні утворення в тутешніх морських надрах щорічно їдуть безліч туристів, приносячи значні доходи економіці країни.

У період з 2009 по 2018 рік через глобальне потепління зникли 14% коралових рифів світу, йдеться в новому найбільшому дослідженні від глобальної мережі моніторингу коралових рифів.

Деякі дослідження показали, що багато видів коралів у Червоному морі, яке також межує з саудівським півостровом, Суданом і Еритреєю, надзвичайно термостійкі. Але місцеві фахівці кажуть, що вони вже стали свідками їхніх руйнувань.

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"Наслідки глобального потепління розвиваються буквально на наших очах", - говорить Іслам Мохсен, інший місцевий інструктор з дайвінгу в курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Коралові рифи покривають лише крихітну частину-0,2% - дна океану. Але в той же час вони є домом для як мінімум чверті всіх морських тварин і рослин.

Червоне море і Аденська Затока вважаються найбільш біологічно різноманітними місцями існування коралових рифів в цій частині планети. За даними міністерства навколишнього середовища Єгипту, Червоне море, на території якого знаходиться більше 5% коралових рифів світу, є домом для 209 видів коралів.

Нове глобальне дослідження показало, що живий твердий кораловий покрив в регіоні коливався протягом останніх десятиліть, але в цілому знизився з 36,1% в 1997 році до 34,3% в 2019 році.

У доповіді говориться, що причини руйнування рифів різняться в залежності від їх місця розташування. Але відомо, що серед причин зникнення-туристична діяльність, забудова прибережних районів, стоки і надмірний вилов риби.

У Єгипті були зроблені кроки щодо захисту рифів і морської флори і фауни, які відіграють важливу роль для місцевого туристичного сектора. Єгипетська палата з дайвінгу і водних видів спорту, яка курирує 269 дайвінг-центрів і більше 2900 професійних дайверів в країні, вже захистила тендітні ділянки буями, щоб біля рифів не пришвартувалися човни і великі судна.

Крім того, в деяких районах призупинено заняття дайвінгом для початківців, щоб пошкоджені рифи відновилися. Але найбільша загроза, яку набагато складніше виправити, - це глобальне потепління, уточнює Africa News.

Океани поглинають більше 90% надлишкового тепла від викидів парникових газів, захищаючи поверхню суші, але створюючи величезні морські хвилі тепла. Це виштовхує багато видів коралів за межі їх звичних "місць проживання", пояснюють в публікації.

"Коли температура океану підвищується, він поглинає більше вуглекислого газу, що створює вуглекислоту", - говорить консультант зі зміни клімату з Каїра Кетрін Джонс.

"Таким чином, не тільки підвищиться температура, але і зміниться рівень PH, що торкнеться всіх тварин з панцирами. Ми втратимо багато видів дикої природи, і екосистема зміниться таким чином, що торкнеться нас як людей з точки зору ресурсів. А коралові рифи - це місця проживання дитинчат риб і місце, де харчуються більші риби, це важлива частина екосистеми", — пояснює фахівець.

У 2018 році в Шарм-ель-Шейху пройшла конференція агентств організації Об'єднаних Націй, на якій пролунав заклик до захисту коралових рифів, "поки не стало занадто пізно". Єгипет також планує провести конференцію сторін з питань клімату (COP27) у листопаді наступного року.

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