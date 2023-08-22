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Батьки втратили єдиного сина: у тяжких боях за Україну загинув 21-річний воїн

Аліна Дембіцька
22 серпня 2023, 00:04 оновлено 22 серпня, 00:05
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Євгена Мітіна всі пам'ятатимуть як веселого, товариського та відповідального хлопця.
загиблий захисник
У тяжких боях за Україну загинув 21-річний воїн / Колаж: Главред, фото: Львівський старостинський округ

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

Мітін Євген Ігорович, 2002 р. н., був родом із села Львове на Херсонщині, повідомляє Львівський старостинський округ у Facebook.

Після закінчення школи хлопець навчався у Новій Каховці, де здобув професію зварювальника. Пізніше він вирішив вступити на строкову службу до армії.

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Відслуживши, із березня 2023 року Євген підписав контракт і став на захист нашої країни.

"Не дивлячись на свої юні роки, пішов захищати нас і нашу країну. Він прожив зовсім коротке, але свідоме життя чоловіка та патріота. Не здійснив всіх мрій, але й не став осторонь подій, які відбуваються в нашій країні. За нас він віддав найдорожче – своє життя", - йдеться в повідомленні.

Євгена Мітіна всі пам'ятатимуть як веселого, товариського та відповідального хлопця. Він завжди був готовий прийти на допомогу всім, кому вона потрібна.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

Також повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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