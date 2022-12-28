Були єдиними синами у батьків: двох рідних братів з Черкащини вбив ворожий артобстріл

Загиблим захисникам було 24 і 26 років. Вони служили разом і боролися з ворогами на Херсонщині.

Загиблі українські військові Віктор і Костянтин Кравченко/ Facebook Христинівська міська рада

У боях за Україну загинули двоє рідних братів з Черкаської області – Віктор і Костянтин Кравченки.

У рідному місті Христинівка загиблих воїнів зустрічатимуть у середу, 28 грудня. Місцеві жителі планують створити живий коридор для зустрічі полеглих захисників України. Поховають братів на місцевому кладовищі. Про це повідомила Христинівська міська рада.

Віктору було 24 роки, Костянтину – 26 років.

"Старші солдати Віктор та Костянтин Кравченки загинули 23 грудня під час артилерійського обстрілу на Херсонщині", – повідомила речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея у коментарі "Суспільному".

У місцевих ЗМІ розповіли, що воїни пройшли Бахмут, а смерть їх спіткала на Херсонщині. Крім двох синів, більше дітей у батьків не було.

Нагадаємо, на кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

Раніше повідомлялося, що в Оленівці загинув захисник Маріуполя, який хотів одружитися і врятувати маму від раку. Станіслав Артеменко був бійцем полку "Азов". Вдома на нього чекала наречена і хвора на онкологію мама. Стас мріяв стати професійним боксером і вилікувати матір.

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