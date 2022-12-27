Група українських бійців загинула на кордоні з Брянською областю: що відомо

Українські воїни загинули під час виконання завдання. Наймолодшому з групи було 19 років, він захищав рідну державу з самого початку повномасштабної війни.

Украинские военные погибли в Брянской области / Telegram Евгений Карась

На кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

Про загибель воїнів повідомили російські пропагандистські ЗМІ, цю інформацію також підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась у Telegram. Пропагандистські медіа країни-агресорки із посиланням на заяву ФСБ РФ розповідали, нібито українські воїни входили до складу "диверсійної групи", яка начебто планувала проводити "диверсійно-терористичні акти" у Брянській області.

У російській спецслужбі повідомили дані загиблих захисників України:

Юрій Горовець 1988 року народження, позивний "Святоша" (окупанти назвали його командиром групи);

Максим Михайлов 1990 р. н., позивний "Непийпиво";

Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний "Тарасій";

Богдан Лягов 2003 р. н., позивний "Аполлон".

Підірвалися на мінному полі

Загибель українських воїнів підтвердив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він написав, що, судячи з оприлюднених окупантами фото, захисники України підірвалися на мінах.

"Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула, натрапивши на мінне поле", – написав боєць.

Український військовий Юрій Горовець/ Telegram Євген Карась

Карась поділився спогадами про загиблих. Він зазначає, що для Юрія Горовця це був не перший розвідувальний вихід.

"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство" Дмитра Корчинського", – пише Карась.

Український військовий Максим Михайлов/ Telegram Євген Карась

Максим Михайлов із позивним "Непийпиво" був добрим і сміливим романтиком.

"Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Белгорода. Максим Непийпиво був справжнім другом. Дуже колоритний, завжди у шароварах, вишиванці і з козацькою люлькою. Про те, скільки ти вбив ворогів, складатимуть легенди, як і про те, скільки дівочих сердець ти розбив", – зазначає Карась.

Український військовий Тарас Карпюк/ Telegram Євген Карась

Тарас Карпюк одним із перших пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом отримав поранення під час близького контакту з ворогом. Тоді окупант вистрілив у нього з відстані 15 метрів. Куля влучила у магазин з трасерами, ті почали вибухати. Після цього Тарасу довелося довго лікуватися. Коли почалася повномасштабна війна, він пішов захищати Батьківщину.

Український військовий Богдан Лягов/ Telegram Євген Карась

Богдану Лягову із позивним "Аполлон" було всього 19 років. Карась опублікував спогади побратимів Богдана про нього.

"З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість удалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на самі складні задачі, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – розповідали побратими про загиблого воїна.

Нагадаємо, у жорстоких боях під Бахмутом у лавах ЗСУ загинув відомий український режисер Олег Бобало. Про смерть знаменитості повідомив його друг і колега Євген Лавренчук.

Також повідомлялося, що у боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць. З перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни він став на захист Батьківщини і вступив до лав Збройних сил України.

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