glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Група українських бійців загинула на кордоні з Брянською областю: що відомо

27 грудня 2022, 09:18
Українські воїни загинули під час виконання завдання. Наймолодшому з групи було 19 років, він захищав рідну державу з самого початку повномасштабної війни.
Украинские военные погибли в Брянской области
Украинские военные погибли в Брянской области / Telegram Евгений Карась

На кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

Про загибель воїнів повідомили російські пропагандистські ЗМІ, цю інформацію також підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась у Telegram. Пропагандистські медіа країни-агресорки із посиланням на заяву ФСБ РФ розповідали, нібито українські воїни входили до складу "диверсійної групи", яка начебто планувала проводити "диверсійно-терористичні акти" у Брянській області.

У російській спецслужбі повідомили дані загиблих захисників України:

  • Юрій Горовець 1988 року народження, позивний "Святоша" (окупанти назвали його командиром групи);
  • Максим Михайлов 1990 р. н., позивний "Непийпиво";
  • Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний "Тарасій";
  • Богдан Лягов 2003 р. н., позивний "Аполлон".

Підірвалися на мінному полі

Загибель українських воїнів підтвердив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він написав, що, судячи з оприлюднених окупантами фото, захисники України підірвалися на мінах.

"Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула, натрапивши на мінне поле", – написав боєць.

Украинский военный Юрий Горовец
Український військовий Юрій Горовець/ Telegram Євген Карась

Карась поділився спогадами про загиблих. Він зазначає, що для Юрія Горовця це був не перший розвідувальний вихід.

"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство" Дмитра Корчинського", – пише Карась.

Украинский военный Максим Михайлов
Український військовий Максим Михайлов/ Telegram Євген Карась

Максим Михайлов із позивним "Непийпиво" був добрим і сміливим романтиком.

"Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Белгорода. Максим Непийпиво був справжнім другом. Дуже колоритний, завжди у шароварах, вишиванці і з козацькою люлькою. Про те, скільки ти вбив ворогів, складатимуть легенди, як і про те, скільки дівочих сердець ти розбив", – зазначає Карась.

Украинский военный Тарас Карпюк
Український військовий Тарас Карпюк/ Telegram Євген Карась

Тарас Карпюк одним із перших пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом отримав поранення під час близького контакту з ворогом. Тоді окупант вистрілив у нього з відстані 15 метрів. Куля влучила у магазин з трасерами, ті почали вибухати. Після цього Тарасу довелося довго лікуватися. Коли почалася повномасштабна війна, він пішов захищати Батьківщину.

Украинский военный Богдан Лягов
Український військовий Богдан Лягов/ Telegram Євген Карась

Богдану Лягову із позивним "Аполлон" було всього 19 років. Карась опублікував спогади побратимів Богдана про нього.

"З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість удалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на самі складні задачі, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – розповідали побратими про загиблого воїна.

Нагадаємо, у жорстоких боях під Бахмутом у лавах ЗСУ загинув відомий український режисер Олег Бобало. Про смерть знаменитості повідомив його друг і колега Євген Лавренчук.

Також повідомлялося, що у боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць. З перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни він став на захист Батьківщини і вступив до лав Збройних сил України.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:31

Розпад ЄС і Ілон Маск - президент США: божевільний Медведєв дав "прогноз" на 2023 рік

09:30

Зустріч Нового 2023 року: прикмети, традиції, чого не можна ні в якому разі робити

09:20

Інтергал-Буд отримав акредитацію у програмі "єОселя" на об'єкти незавершеного будівництва новости компании

09:18

Група українських бійців загинула на кордоні з Брянською областю: що відомо

09:00

Україну в 2023 році чекають катаклізми, війну можуть спробувати поставити на паузу - ЗолотарьовВідео

Реклама
08:56

Приватна енергонезалежність та її ворогиПогляд

08:50

Генерал Романенко назвав умову, за якої ЗСУ розпочнуть потужний наступВідео

08:32

Генерал США відповів, чому насправді РФ не піде на мирні переговориВідео

08:30

Як правильно відкривати соняшникову олію: "таємний" лайфхак, про який мало хто знаєВідео

08:26

Фінансовий гороскоп на 2023: кому світить блискучі навчання і кар'єра, а кому доведеться працювати

08:02

У МЗС відреагували на скандал з новим послом України в Болгарії без дипломатичного досвіду

08:00

"Аврора" та Оля Полякова збирають 6 млн гривень для ГО "Землячки" на зимову форму захисницямВідео новости компании

07:48

Війна продовжиться у 2023 році, на її хід впливатимуть 6 ключових факторів – WSJВідео

07:28

У боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць

06:57

Контрнаступ ЗСУ взимку: Україна змусить війська РФ перейти до оборони - експерт

06:52

Інтерв'ю Буданова: чому в росіян палають дупиПогляд

06:35

Армії РФ наказали до кінця року вийти на адмінмежу Донеччини – МалярВідео

06:30

Календар вихідних і святкових днів на 2023: скільки будемо відпочивати і працювати

06:12

Як прибрати сліди солі на взутті: 3 найшвидші способи, щоб черевики сяяли

05:40

Смачне блюдо, але швидко псується: як довго можна зберігати холодець без шкоди для здоров'яВідео

Реклама
05:19

Гороскоп на сьогодні 27 грудня: Овнам - удача, Тельцям - критика, Близнюкам - сваркиВідео

05:00

"Буде згадувати цей день на лаві підсудних": Піонтковський розповів про фатальну помилку ПутінаВідео

04:30

Повернення лихих 90-х, хаос і революція: астролог розповів, що Росії принесе Сатурн у РибахВідео

03:30

"Навіть краще, ніж до": невістка Ющенка похвалилася тілом після пологів

03:03

"Навіщо це виставляти?": повністю роздягнена Волочкова розтягнулася в шпагатіВідео

02:52

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

02:35

Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рікВідео

02:15

"Можуть бути трагічні події": астролог Росс попередив про найскладніший місяць 2023 рокуВідео

02:05

Військовий експерт спрогнозував, як наступатимуть ЗСУ на луганському напрямкуВідео

01:35

Навіщо ставити піднос у передпокої: секрет, який збереже чистоту вдома

00:51

Прикмети на 27 грудня: які 3 речі не можна робити в цей день, щоб біду не накликати на себеВідео

00:20

"Швидше, ніж очікували": Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в УкраїніВідео

00:02

Як в 60 років виглядати на 45: 6 речей, які легко поєднуються між собою і омолоджують

26 грудня, понеділок
23:54

"Витрачають всі доступні ресурси": Зеленський розповів про болючі бої на фронтіВідео

23:20

"Нема сенсу жити": у Польщі українка кинулась під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

22:55

"Їм хронічно не щастить": РФ була готова сьогодні вдарити ракетами по Україні - АрестовичВідео

22:39

Без Потапа: Каменських вперше привітала шанувальників з Різдвом сама

22:29

У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир в Україні і назвали свої цілі "здоровим глуздом"Відео

22:20

Дорофєєва переспівала легендарного "Щедрика"

21:51

Вайкуле відмовилася від російської мови

Реклама
21:48

5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама: деталі трагедії на Рівненщині

21:40

На Новий рік ворог спробує максимально зашкодити енергосистемі України - МіненергоВідео

21:38

"Кидок мангуста-2": РФ готується до нової кровопролитної операції - експертВідео

21:27

"Кукуха давно полетіла": нова витівка Кіркорова викликала огиду у росіян

20:50

Ніяких зморшок і набряків: як зробити ефективні патчі в домашніх умовахВідео

20:31

"НАТО до кінця війни не дасть нам зброю": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогоюВідео

20:21

Окупанти влаштують ракетний терор на Новий рік: екстрасенс назвав міста, які під загрозоюВідео

19:56

"З усією українською армією воюємо": вагнерівці ниють через обстановку під БахмутомВідео

19:36

У Росії прислали повістку дитині, яка померла 14 років тому у віці 2,5 роківВідео

19:24

Вибухи на авіабазі в Енгельсі: у Зеленського назвали причину потужної "бавовни"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти