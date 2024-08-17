РФ може готувати ядерну провокацію: в МЗС відреагували на хвилю 'божевільної брехні'

Росія вдається до відвертої брехні, стверджуючи, що Україна готує удар "брудними бомбами" по АЕС, заявили в МЗС України.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhe-gotuvati-yadernu-provokaciyu-v-mzs-vidreaguvali-na-hvilyu-bozhevilnoji-brehni-10589210.html Посилання скопійоване

Росіяни поширюють фейки про "брудну бомбу" / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, скріншот

У п’ятницю, 16 серпня, російська пропаганда почала поширювати наратив про те, що Україна нібито готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Такі заяви можуть свідчити про підготовку Росією теракту з ядерною провокацією. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", - зазначив він.

Що пишуть пропагандистські ЗМІ

За інформацією, яку розповсюджують російські пропагандисти, Україна нібито підготувала спеціальні боєголовки для ударів по Запорізькій та Курській атомних електростанціях. Росіяни заявляють, що ці боєголовки міститимуть радіоактивну речовину і що їх нібито зберігають у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Удар нібито має бути спрямовано на місця зберігання відпрацьованого пального на АЕС.

відео дня

Крім того, російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що операцію курують "західні спецслужби", зокрема Велика Британія, а в Сумах і Запоріжжі нібито працює "багато іноземних журналістів".

Джерелом інформації про підготовку атак окупанти називають сумнозвісне "Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області". Цей канал спеціалізується на поширенні міфів про вигадані злочини українських захисників.

Важливо зазначити, що ці заяви мають на меті не лише дискредитацію України на міжнародній арені, але й залякування російського населення, щоб зміцнити підтримку агресії проти України.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову хвилю брехні російських ЗМІ про нібито плани України підірвати дві атомні електростанції. У відомстві заявили, що ці повідомлення є абсолютно безпідставними і не відповідають дійсності.

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", - наголосили в МЗС.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що Україна завжди дотримувалася зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і не має "брудних бомб" та не планує їх розробляти. Він зауважив, що ще у 2022 році, коли Росія вперше висунула такі звинувачення, Україна запросила місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка спростувала російські брехливі заяви. Відтоді ситуація не змінилася.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Пожежа на Запорізькій АЕС - що відомо

Увечері 11 серпня стало відомо про те, що на території Запорізької атомної електростанції почалася пожежа. Це підтверджували фото та відео, які розлетілися Мережею.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що росіяни підпалили багато автомобільних шин у самій градирні атомної станції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС не зможе бути безпечною і контрольованою доти, доки там перебувають російські окупанти. Водночас він додав, що від самого початку після захоплення ЗАЕС росіяни користуються ситуацією для шантажу України, Європи та всього світу.

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити причину нещодавньої пожежі на Запорізькій АЕС. Згідно з звітом, експерти оглянули градирні, але окупанти відмовили в доступі до басейну холодної води.

Пожежу на АЕС загасили, радіаційний фон у нормі, проте Росія спробувала звинуватити у своїй же провокації Україну. Так окупанти хотіли відвернути увагу від ситуації в Курській області, яка стала серйозним ударом для російського диктатора Путіна.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред